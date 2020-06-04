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Просто зрада какая-то: Командование ВСУ опозорилось с «разоблачением российской пропаганды»
04 июня 2020, 10:55 • 161 • Украина
Одесский журналист Юрий Ткачёв высмеял неуклюжую попытку командования ВСУ представить задержание пьяного военнослужащего 95 отдельной десантно-штурмовой бригады пограничной службой ФСБ как похищение.
«Нет, нет всё-таки у российской пропаганды в Украине ни шанса! Вот, помните вчера проклятые москали опубликовали снятое на Мосфильме видео, как злодейски похищенный под Чонгаром солдат добровольно идёт по шпалам к российским пограничникам, явно пребывая в конкретно угашенном состоянии? Прокололись, проколись российские пропагандисты! И в командовании ВСУ их на лжи ловко поймали: мол, летняя форма одежды в том подразделении, где служил боец — панама. А на видео он в кепке! Уличили, уличили кремлёвских лгунов!
И то сказать, ну просто же! Если тебе показывают фото бойца 95-й бригады, сразу смотри на головной убор. Если панамка — то всё нормально, честный козак. А если кепка — то зрада и москальский агент. Как ловко устроено!
Правда вот зашёл я на фейсбук страничку этой самой бригады, посмотел фото, и… Мамочки! Да на каждом втором — натуральные москали, судя по кепкам! И ни одного настоящего воина в расовых панамках! Ну просто зрада какая-то!»
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