Просто зрада какая-то: Командование ВСУ опозорилось с «разоблачением российской пропаганды»







Одесский журналист Юрий Ткачёв высмеял неуклюжую попытку командования ВСУ представить задержание пьяного военнослужащего 95 отдельной десантно-штурмовой бригады пограничной службой ФСБ как похищение.«Нет, нет всё-таки у российской пропаганды в Украине ни шанса! Вот, помните вчера проклятые москали опубликовали снятое на Мосфильме видео, как злодейски похищенный под Чонгаром солдат добровольно идёт по шпалам к российским пограничникам, явно пребывая в конкретно угашенном состоянии? Прокололись, проколись российские пропагандисты! И в командовании ВСУ их на лжи ловко поймали: мол, летняя форма одежды в том подразделении, где служил боец — панама. А на видео он в кепке! Уличили, уличили кремлёвских лгунов!И то сказать, ну просто же! Если тебе показывают фото бойца 95-й бригады, сразу смотри на головной убор. Если панамка — то всё нормально, честный козак. А если кепка — то зрада и москальский агент. Как ловко устроено!Правда вот зашёл я на фейсбук страничку этой самой бригады, посмотел фото, и… Мамочки! Да на каждом втором — натуральные москали, судя по кепкам! И ни одного настоящего воина в расовых панамках! Ну просто зрада какая-то!»