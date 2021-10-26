«Просто закодируюсь»: в Иркутской области задержана женщина, оставившая детей на несколько дней в закрытой квартире

В Иркутской области следователи задержали 31-летнюю женщину, которая закрыла своих четверых детей в квартире на третьем этаже и пошла к подруге распивать спиртные напитки. По данным правоохранителей, мать не навещала ребятишек несколько дней. Малолетних кормила соседка, передавая еду через окно по верёвке. Чтобы вызволить несовершеннолетних, самому младшему из которых исполнился один год, а старшему — 10, полицейским пришлось вызывать пожарную машину. В отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

В Иркутской области полицейские задержали 31-летнюю мать четверых детей, которая оставила их одних в закрытой квартире на несколько дней, а сама ушла к подруге распивать спиртные напитки. Об этом RT сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

«Нашли место, где она проводила время все эти дни с подругой. В дальнейшем она была доставлена в Следственный комитет. На вопрос, почему оставила детей — она промолчала», — рассказал собеседник телеканала.

Ушла распивать спиртные напитки

По словам представителя ведомства, 24 октября в полицию обратилась жительница посёлка Осиновка. Она рассказала дежурному отдела полиции №4 Межмуниципального управления МВД России «Братское», что детям в одной из квартир Братска требуется помощь.

«Заявительница пояснила, что видела, как одна из местных жительниц по спущенной детьми верёвке передавала им продукты питания. Дверь квартиры оказалась заперта, а дети через неё пояснили, что несколько дней назад их мама ушла и с тех пор они находятся одни», — рассказали в пресс-службе.

Чтобы вызволить детей, сотрудникам пришлось вызвать пожарную машину. По выдвижной лестнице правоохранители добрались до окна квартиры, расположенной на третьем этаже, и вынесли четверых мальчиков в возрасте от года до 10 лет.

Мать детей удалось найти только вечером 25 октября. Она была в гостях у знакомой. Женщину задержали по ст. 91 УПК РФ и поместили под стражу.

Следственным отделом по Падунскому району города Братск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

«По версии следствия, 21 октября женщина оставила своих четверых детей одних в квартире, а сама ушла к друзьям распивать алкогольные напитки. Вечером 25 октября её местоположение было установлено. В настоящее время она помещена в изолятор временного содержания», — сообщили RT в пресс-службе регионального Следственного комитета.

«Не лезьте ко мне»

ГУ МВД России по Иркутской области предоставило RT видеозапись, на которой горе-мать рассказывает, почему её задержали.

На видео женщина стоит спиной и пытается бежать от оператора.

«Я не то что перед вами — перед детьми своими буду оправдываться. Я их заберу. Просто закодируюсь», — кричит женщина. На вопрос сотрудника следствия, есть ли у неё проблемы с алкоголем и наркотиками, она отвечает: «Не лезьте ко мне, и не снимайте. Я вам ничего не должна».

Как отметили сотрудники правоохранительных органов, женщина уже неоднократно привлекала внимание инспекторов ПДН, семья состоит на учёте, как неблагополучная.

В свою очередь Уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева рассказала RT, что женщина недавно переехала в посёлок Осиновка. Ранее, по словам омбудсмена, с ней проводились профилактические беседы, но оснований для изъятия детей не было.

«Она переехала из другого города. Отец старшего ребёнка умер. В отношении трёх младших детей она — мать-одиночка. Семья состояла на учёте в ПДН. Работа с ней проводилась. Оснований для отобрания не было», — пояснила RT Афанасьева.

По её словам, сейчас в ситуации разбираются как правоохранительные органы, так и органы опеки.

При этом, как отмечает уполномоченная, мать утверждает, что она приходила домой и кормила детей. Но её рассказ, как объясняет Афанасьева, не совпадает с показаниями старшего ребёнка.

«Дети говорят, что ушла мать 21 или 22 октября и за всё это время появлялась лишь один раз. Но старший ребёнок путается в датах, и не может сказать точнее. Поэтому пока непонятно, когда женщина ушла из дома. Сама же мать утверждает, что домой она наведывалась, приносила еду и кормила детей. То, что дети несколько дней ничего не ели — это не установлено», — пояснила правозащитница.

По её словам, на данный момент двое младших детей в возрасте года и двух лет помещены в медицинское учреждение, двое старших находятся в центре помощи. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.