«Просто взяли и отключили»: Захарова назвала блокировку аккаунтов Трампа ударом по декларируемым Западом ценностям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение американских интернет-платформ заблокировать аккаунты президента США Дональда Трампа нанесло удар по декларируемым Западом демократическим ценностям. Для его вынесения платформам не понадобились ни вердикт суда, ни мнение какой-либо профильной структуры по этике, подчеркнула она. Ранее Дональд Трамп заявил, что США переживают беспрецедентную атаку на свободу слова в стране, добавив, что использовать цензуру «неправильно и опасно». В свою очередь, эксперты прогнозируют, что Трамп, скорее всего, сможет найти другие способы общения со своими сторонниками.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила решение крупнейших американских интернет-платформ заблокировать аккаунты президента США Дональда Трампа с ядерным взрывом в киберсреде. Она отметила, что для этого платформам не понадобилось «ни решение суда, ни мнение хоть какой-то профильной структуры по этике».

«Просто взяли и отключили многомиллионные официальные аккаунты от аудитории», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Представитель внешнеполитического ведомства обратила внимание, что «такого нападения на западные ценности не выдержали даже самые преданные партнёры США, точно не питающие к Дональду Трампу нежных чувств», упомянув, в частности, канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

«Нанесён удар по декларируемым западным сообществом демократическим ценностям; одним махом железобетонный аргумент в отстаивании своих подходов получили как апологеты «даркнета», так и поборники жесткой цензуры; началась перекройка медиарынка и крупнейшая цифровая миграция», — подчеркнула Захарова.

Ранее Дональд Трамп в обращении к согражданам заявил, что Соединённые Штаты сейчас переживают беспрецедентную атаку на свободу слова в стране.

«Хотел бы прокомментировать беспрецедентное посягательство на свободу слова, которое мы наблюдали на днях. Времена сейчас напряжённые, нелёгкие. Пытаться подвергать наших сограждан цензуре, «отмене», заносить их в чёрные списки — неправильно и опасно», — сказал президент США.

Таким образом Трамп отреагировал на блокировку его аккаунтов в большинстве американских социальных сетей. По его словам, в текущей ситуации в стране противоборствующие стороны должны больше прислушиваться друг к другу, а не ограничивать возможность высказывать своё мнение.

Выступление Дональда Трампа

AFP

© Mandel Ngan

«Сейчас нужно, чтобы мы друг к другу прислушивались, а не затыкали друг другу рот. Мы все способны своими действиями сделать выбор в пользу того, чтобы преодолеть враждебность и найти взаимопонимание и общую цель. Мы должны сосредоточиться на достижении того, что отвечает интересам всей страны. Это — обеспечение чудодейственными вакцинами, победа над пандемией, восстановление экономики, защита нашей национальной безопасности и соблюдение принципа верховенства закона. Сегодня я призываю всех американцев побороть бушующие сейчас эмоции и сплотиться как единый американский народ. Давайте сделаем выбор в пользу того, чтобы идти дальше сплочёнными во благо наших родных, наших сообществ и нашей страны», — призвал президент США.

Напомним, аккаунты Трампа в ряде соцсетей были заблокированы в связи с событиями 6 января. В этот день конгресс должен был формально закрепить победу демократа Джо Байдена на минувших выборах, утвердив итоги голосования выборщиков. Однако конгрессмены вынуждены были прервать заседание, так как сторонники Трампа, не признающие его поражения на выборах, ворвались в Капитолий.

В результате инцидента погибли пять человек, в том числе один полицейский.

Демократы возложили ответственность за эти события на Трампа и инициировали процедуру его импичмента в палате представителей.

На этом фоне крупные технологические компании решили ограничить возможность президента высказываться в соцсетях.

«Опасный прецедент»

Одной из первых соцсетей, заблокировавших аккаунт Трампа, стал Twitter. Действие учётной записи президента было прекращено навсегда. Данный шаг был объяснён риском «дальнейшего подстрекательства к насилию».

«После тщательного изучения последних твитов, опубликованных в аккаунте Дональда Трампа, и сопровождающего их контекста — особенно того, как они были восприняты и истолкованы в сети Twitter и за её пределами, — мы навсегда остановили действие аккаунта в связи с риском дальнейшего подстрекательства к насилию», — говорится в заявлении компании.

Трамп раскритиковал это решение, отметив, что оно было принято в координации с Демпартией.

«Я уже давно говорю, что Twitter всё больше и больше ограничивает свободу слова, и сегодня сотрудники Twitter по согласованию с демократами и радикальными левыми удалили со своей платформы мой аккаунт, чтобы заставить молчать меня — и вас, 75 млн прекрасных патриотов, которые проголосовали за меня», — приводит телеканал CBS News один из последних твитов президента.

В сообщении Трампа также говорилось, что он «изучает возможность создания в ближайшем будущем» новой платформы для общения с избирателями.

Стоит отметить, что у Трампа в Twitter было почти 89 млн подписчиков, а его аккаунт входил в десятку самых читаемых. В этой соцсети он был зарегистрирован с 2009 года.

Глава Twitter Джек Дорси

AFP

© Jim Watson

13 января глава Twitter Джек Дорси отметил, что решение о блокировке Трампа было правильным. Вместе с тем он признал, что такие действия создают «опасный прецедент».

«Необходимость принятия таких мер создаёт раскол в общественной дискуссии. Такие меры нас разделяют. Они ограничивают возможности для разъяснения ситуации, заглаживания вины и усвоения уроков. И создают прецедент, который я считаю опасным: власть человека или корпорации над частью глобальной общественной дискуссии», — написал он на своей странице в Twitter.

По его словам, раньше широкие возможности соцсетей по контролю за контентом компенсировались возможностью пользователей уйти на другие платформы.

«Система сдержек и подотчётности такой власти всегда соответствовала той данности, что сервисы, подобные Twitter, являются небольшой частью более широкой общественной дискуссии, ведущейся во всём Интернете. Если некоторые люди не соглашаются с нашими правилами и тем, как они применяются, то они могут просто воспользоваться другим сервисом в Интернете», — сказал Дорси.

Однако случай с Трампом, отметил он, изменил такой расклад. При этом Дорси убеждён, что ни о каком сговоре интернет-компаний против Трампа речи не идёт.

«На прошлой неделе этой концепции был брошен вызов, когда несколько основополагающих провайдеров Интернет-сервисов также приняли решение не предоставлять на своих платформах площадку тому контенту, который посчитали опасным. Я убеждён, что эти действия не были согласованы. Скорее, компании пришли к собственным выводам или вдохновились примером остальных», — заявил глава Twitter.

This concept was challenged last week when a number of foundational internet tool providers also decided not to host what they found dangerous. I do not believe this was coordinated. More likely: companies came to their own conclusions or were emboldened by the actions of others. — jack (@jack) January 14, 2021

Тотальная блокировка

Компания Facebook также заблокировала доступ Трампа к своим сервисам. 7 января её глава Марк Цукерберг заявил, что аккаунты Трампа в Facebook и Instagram останутся заморожены до конца его пребывания на посту президента.

Кроме того, в Facebook запретили сторонникам Трампа публиковать призывы к пересмотру итогов выборов. В компании пообещали, что сотрудники служб безопасности социальной сети будут удалять сообщения с фразами «остановить воровство» (stop the steal). Это лозунг сторонников Трампа, в котором под «воровством» подразумеваются предполагаемые подтасовки на выборах, что, как считает лояльный действующему президенту электорат, и позволило Байдену победить. Схожие меры будут применяться и в соцсети Instagram, которая принадлежит Facebook.

12 января стало известно, что аккаунт Трампа заморозил и видеохостинг YouTube. Соцсеть удалила последнее обнародованное видео президента и приостановила на семь дней возможность публиковать видеоролики и устраивать прямые трансляции.

Кроме того, по данным портала Axios, соцсеть Snapchat намерена навсегда заблокировать учётную запись Трампа 20 января — в день инаугурации Джо Байдена.

Протестующие штурмуют Капитолий в США

Reuters

© Stephanie Keith

Стоит отметить, что меры по ограничению возможности высказываться в интернете применяются в США не только к аккаунтам Трампа и его сторонников, но и к целым соцсетям. Так, компания Amazon отключила сервис микроблогов Parler, пользующийся популярностью у сторонников Трампа, от своего облачного хостинга Amazon Web Services. В компании объяснили это решение тем, что сервис Parler якобы распространял сообщения с призывами к насилию.

Parler уже подал в суд на Amazon. В исковом заявлении указывается, что прекращение действия учётной записи Parler продиктовано политической враждебностью и имеет своей целью снижение конкуренции на рынке микроблогов в пользу Twitter.

Вместе с тем глава Parler Джон Матце в интервью агентству Reuters отметил, что в сложившихся обстоятельствах существует риск того, что работу сервиса восстановить не удастся.

В свою очередь, Google и Apple удалили Parler из своих магазинов приложений.

В США, к слову, предпринимаются и ответные действия в отношении крупных соцсетей, заблокировавших аккаунты Трампа. Так, интернет-провайдер из штата Айдахо Your T1 WiFi ограничил доступ к Facebook и Twitter из-за того, что эти компании осуществляют цензуру. При этом ограничение доступа к соцсетям было сделано по многочисленным просьбам клиентов провайдера, отметили в Your T1 WiFi.

Однако стоит отметить, что такие ответные акции не носят массового характера и, как полагают эксперты, вряд ли смогут повлиять на ситуацию.

Опыт Трампа демонстрирует, что подобные внесистемные кандидаты всегда будут сталкиваться с сопротивлением всего политического класса США, констатируют эксперты.

«Это сигнал для внесистемных политиков. Они должны понять, что такие люди, как Трамп, даже если попадут на вершину исполнительной власти, будут связаны по рукам и ногам. Они столкнутся с большими сложностями при реализации своих политических программ», — сказал в беседе с RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

По мнению политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, с учётом последних событий политическая и общественная жизнь в США вряд ли в скором времени вернётся в прежнее русло.

«Возврата к прежнему не будет. У либеральной команды, которая пришла к власти, нет другого выхода, кроме как продолжать давить. Отсюда попытка импичмента за семь дней до окончания срока полномочий Трампа и требования начать уголовное преследование его последователей. Давление после инаугурации Байдена будет нарастать, поскольку у либералов нет никакого другого способа повлиять на более чем 70 млн избирателей Трампа. Их задача — максимально использовать импульс, который у них сейчас есть, до того, как консерваторы соберутся для контратаки», — заключил Дробницкий.

«Идёт атака на свободу слова»

На фоне принятия американскими платформами решений о блокировке аккаунтов Трампа Мария Захарова также обратила внимание на регулярные попытки США обвинить российскую сторону в якобы происходящих нарушениях в отношении работы СМИ. В частности, она напомнила о заявлении официального русскоязычного представителя Госдепа США Андреа Калан, выразившей обеспокоенность «репрессиями в России в отношении независимых СМИ», а также поправками в закон «Об иностранных агентах», и призвавшей Россию «уважать права своих граждан».

«Что вообще происходит в США? Полная потеря координации при выработке решений в информационной сфере? Дезориентация в пространстве?», — высказалась Захарова.

Она отметила, что в России, в отличие от США, информационно-коммуникационная сфера регулируется именно законами, а не «бесконечными хаотичными решениями», а также подчеркнула, что закон об иноагентах представляет собой зеркальную ответную меру на репрессивные действия американских властей в отношении отечественных СМИ.

Кроме того, закон о СМИ-иногентах не запрещает их деятельность, а лишь обязывает регистрировать её надлежащим образом. В свою очередь американское законодательство, отметила Захарова, является «карательным инструментом по удушению альтернативной позиции в СМИ».

«Уму не постижимо, что в стране, провозгласившей себя «светочем демократии», корреспондентов RT не пускают на Капитолийский холм!», — заявила представитель МИД.

Наконец, Захарова обратила внимание, что МИД не получал жалоб от иностранных корреспондентов, работающих в стране, однако известно множество случаев, когда журналисты российских СМИ пострадали от действий или бездействия американских властей. В частности, в МИД напомнили, как в мае 2020 года полиция применила нервно-паралитический газ к журналисту РИА Новости в Миннеаполисе, в июне силовики ранили резиновыми пулями освещавшую протесты у Белого дома журналистку агентства Sputnik, в июле в Портленде была избита съёмочная группа Первого канала, а в октябре корреспонденты телеканала пострадали от рук бандитов уже в Филадельфии. При этом Госдеп не ответил ни на одну ноту российского посольства, потребовавшего провести расследование.

«В 2020 году самым резонансным случаем стал двойной допрос американскими спецслужбами журналиста RT — при прибытии в Нью-Йорк и при отлете. Наши журналисты в США являются объектами постоянных «подходов» местных спецслужб с сомнительными предложениями о сотрудничестве», — подчеркнула Захарова.

Слова Трампа о беспрецедентной атаке на свободу слову в США отражают реальное положение дел, считает Дробницкий.

«Он прав, поскольку в стране идёт атака на свободу слова, а цензура шагает по Америке и достаточно быстро распространяется. Наблюдается блокировка в социальных сетях аккаунтов неугодных людей и рекламы целого ряда печатных изданий на таких площадках, как Amazon. Сегодня в США не просто кризис свободы слова, а переход к либеральному тоталитаризму», — сказал Дробницкий в беседе с RT.

Он не исключил, что в ближайшее время можно ожидать давления и на лояльные Трампу телеканалы Newsmax и Fox News.

При этом эксперт полагает, что Трамп, вероятно, найдёт способ взаимодействия со своей аудиторией, а история с блокировкой станет хорошим уроком для сторонников консервативных идей в США.

«Эту ситуацию нужно воспринимать как урок, особенно тем, кто считал, что цифровая площадка существует сама по себе. Такое положение продемонстрировало, что транснациональные корпорации устанавливают свои правила, в том числе вводят цензуру, которая никому не подвластна. При этом законных способов влиять на их деятельность сейчас в США нет», — говорит Дробницкий.