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Просто ужас, "вокруг одни русские": Жалобы японки после визита на Сахалин опубликовали СМИ
09 ноября 2019, 18:09 • 319 • Политика
Японская туристка не ожидала увидеть на Сахалине столько всего неяпонского. "Вокруг одни русские", - рассказала она СМИ, передавая ужас от этой части впечатлений. Впрочем, сам по себе Сахалин её восхитил.
Туристка из Японии побывала на Сахалине и, делясь впечатлениями, призналась, что не ожидала увидеть столько всего русского. Например, путешественница была уверена, что вывески в российском регионе будут на японском языке, пишет издание "Асахи симбун".
"Когда прилетаешь, вокруг одни русские, - жалуется туристка со страниц СМИ. - Я думала, что будут вывески на японском, но оказалось, что все надписи на русском языке".
Впрочем, если говорить об общих впечатлениях от поездки, то четыре дня, проведённых на Сахалине, путешественница называет прекрасными. Ей удалось осмотреть несколько главных достопримечательностей, в том числе побывать на мысе Евстафия, увидеть "Ворота счастья", погулять по побережью Охотского моря или, например, восхититься Кафедральным собором Рождества Христова. Все эти значимые места привели в восторг путешественницу. Всё бы хорошо, только эти русские...
Досье
Сахалин - крупнейший российский остров. После поражения России в Русско-японской войне 1904-1905 годов южная часть острова оказалась под властью Токио, а в 1920 году во время Гражданской войны Япония оккупировала и Северный Сахалин. В 1925 году Токио добровольно освободил северную часть острова, южная часть перешла СССР в результате победы над Японией в 1945 году.
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