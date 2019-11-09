Просто ужас, "вокруг одни русские": Жалобы японки после визита на Сахалин опубликовали СМИ

Туристка из Японии побывала на Сахалине и, делясь впечатлениями, призналась, что не ожидала увидеть столько всего русского. Например, путешественница была уверена, что вывески в российском регионе будут на японском языке, пишет издание "Асахи симбун".

"Когда прилетаешь, вокруг одни русские, - жалуется туристка со страниц СМИ. - Я думала, что будут вывески на японском, но оказалось, что все надписи на русском языке".

Впрочем, если говорить об общих впечатлениях от поездки, то четыре дня, проведённых на Сахалине, путешественница называет прекрасными. Ей удалось осмотреть несколько главных достопримечательностей, в том числе побывать на мысе Евстафия, увидеть "Ворота счастья", погулять по побережью Охотского моря или, например, восхититься Кафедральным собором Рождества Христова. Все эти значимые места привели в восторг путешественницу. Всё бы хорошо, только эти русские...

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