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Просто устал: Эстонский депутат невовремя расслабился и опозорился на весь мир

17 апреля 2021, 07:00  •  381 • В мире
Эстонский депутат от оппозиционной партии "Отечество" Тармо Круузимяэ невовремя расслабился и опозорился на весь мир. Он просто устал, такое бывает, но случилось всё на заседании парламента.
Не все члены парламента присутствовали на заседании очно. Кое-кто предпочёл удалённое участие, тем более что подобное законодательно разрешено в Эстонии с весны прошлого года. Среди виртуальных участников был и Круузимяэ.
Он собирался задать вопрос по поводу изменений климата, подал соответствующий знак, но слова ему всё никак не давали. Он просто устал и, чтобы как-то скрасить ожидание, прилёг на кровать. И ровно в этот момент ему предоставили право высказаться.
В результате все участники заседания лицезрели коллегу лежащим без рубашки, слушающим бодрую музыку и покуривающим электронную сигарету. На своё имя, которое снова и снова произносил председатель, Тармо Круузимяэ никак не реагировал: то ли не понял, то ли не расслышал из-за громкой музыки.
Видеоконференции не раз за последний год играли злую шутку с иностранными политиками. Недавно в ЮАР на совещании представителей государственной администрации один из участников взял слово, чтобы рассказать о делах Восточно-Капской провинции. В этот момент на заднем плане перед камерой продефилировала его обнажённая супруга. Пришлось извиняться.
В Бразилии в прошлом году подобный казус случился с бизнесменом. В видеоконференции принимали участие и политики, в том числе президент Жаир Болсонару, а также пара десятков предпринимателей. Предприниматель забыл отключиться от совещания, спокойно разделся и пошёл в душ, что и увидели коллеги.

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