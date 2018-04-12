«Просто убирают неугодных»: в Челябинске спортсмены объявили голодовку из-за увольнения заслуженного мастера спорта

В Челябинске тренеры спортивной школы «Конас» объявили голодовку в поддержку своего директора Олега Строгонова. Мужчина был уволен в рамках оптимизации образовательных учреждений. Спортсмены считают, что голодовка — это крайний, но вместе с тем единственный способ отстоять школу и спортивное будущее её воспитанников, а также восстановить в должности основателя образовательного учреждения. В свою очередь, чиновники заявляют, что действовали в рамках российского законодательства и надеются на примирение. В ситуации в спортшколе разбирался RT.

В канун празднования своего 30-летнего юбилея одна из сильнейших уральских школ олимпийского резерва «Конас» лишилась своего директора Олега Строгонова. По словам коллег, он был уволен без объяснения причин.

Ранее, в мае 2017 года, воспитанники школы и тренеры были исключены из сборной Челябинской области по карате после заявлений Строгонова об оптимизации спортшкол. Тренер выступал против сокращения и объединения учреждений.

Воспитанники спортшколы, их родители и тренеры устроили пикет в поддержку Строгонова.

После этого 14 сотрудников школы олимпийского резерва объявили голодовку.

Подключиться к голодовке планировали и родители воспитанников, однако тренерский состав школы их отговорил.

Строгонов основал школу по карате «Конас» 30 лет назад. Сейчас воспитанники спортклуба выступают на соревнованиях международного класса и занимают призовые места (10 мастеров спорта международного класса, более 50 мастеров спорта). На данный момент там занимаются более тысячи детей.

«Сначала был просто спортивный клуб «Конас», затем муниципальное предприятие. Это было первое муниципальное спортивное предприятие в Челябинске. В прошлом году мы стали лучшей школой по карате, выиграли грант олимпийской поддержки. До этого в 2010 году золотой пояс мне вручал Фурсенко в Кремле», — рассказал RT Олег Строгонов.

Мужчина считает, что причиной увольнения могла стать месть чиновников из-за его заявлений об оптимизации спортивных школ.

«Вместе с тренерами мы выступили против оптимизации спортивных школ без экономических обоснований. Просто неугодных убирают, забирают помещение, и под нужную организацию это всё заводят. Мы, конечно, не можем это терпеть», — считает он.

После увольнения директор попал в больницу из-за проблем с сердцем. Там он пролежал 8 дней, после чего его перевели на домашнее лечение и продлили больничный.

Между тем чиновники в местных СМИ назвали голодовку в поддержку тренера фейком, говорит Строгонов.

«Девушку увозят с голодовки с сахаром 1,2… и начальник управления на пресс-конференции заявляет, что это фейк. Кто-то кого-то видел, что питание возили», — возмущается он.

«Мы пытаемся достучаться»

Марина Степанова, мать 17-летнего воспитанника «Конас», подтвердила RT, что спортсмены продолжают голодовку. По её словам, увольнение Строгонова отразится на всём клубе — и на педагогическом составе, и на детях. Опасения родителей вызывает и возможное объединение школ.

«Одну из сильнейших школ в Челябинской области, спортсмены которой приносят медали, — основная масса чемпионов здесь — собираются куда-то присоединить», — говорит женщина.

Местные власти, по словам Степановой, ситуацию никак не разъяснили. «Это мы пытаемся достучаться, чтобы нас услышали. Голодовка — это последняя инстанция, призыв к властям обратить на всё это внимание», — сказала она.

По словам Степановой, дети переживают, но тренировочный процесс не бросают.

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«Дети тренируются для чего? Для того, чтобы где-то выступать, завоёвывать медали, доказывать, что они самые лучшие. За этот год в связи с этой ситуацией они не были на очень многих соревнованиях — их просто не допускали. Их не пустили на чемпионат России, после которого те, кто выиграл, поехали бы в Европу и «на мир». Они не поехали на спартакиаду», — говорит она.

Мама юного спортсмена переживает, что воспитанники могут разъехаться по другим областям, и тогда Челябинская область «откатится на 10 лет назад, пока не вырастет новое поколение».

Неудобный персонаж

Старший тренер «Конаса» Владимир Холкин считает, что Строгонов был неудобным для местных властей человеком — он открыто высказывал свою позицию и выступал против оптимизации.

«Мы боимся за будущее школы. Мы понимаем, что оптимизация может быть нужна в нынешней экономической ситуации. Но она должна быть обоснованна, — говорит Холкин. — Объясните коллективу, в чём его (Строгонова. — RT) вина, в чём он не справился как руководитель. Мы работаем очень много лет, все его знаем, и для нас, наших спортсменов и выпускников он пример. У нас занимаются уже дети и внуки наших выпускников».

На встрече с чиновниками коллектив школы и родители не получили объяснений, почему был уволен директор. Голодающие выдвинули властям три требования: восстановление в должности Олега Строгонова, увольнение начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Челябинска Евгения Иванова и допуск 55 спортсменов к участию в соревнованиях. Последнее требование было удовлетворено.

Холкин говорит, что протестующие не преследуют «кровожадную цель» уволить Иванова, но хотят получить объяснения, почему устраивающий спортсменов и тренеров руководитель был уволен. По словам старшего тренера, борьба за будущее школы для коллектива «Конаса» — это дело чести.

Позиция властей

Комментируя увольнение Строгонова, Евгений Иванов, начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Челябинска, заявил, что он пользуется правом, которое закреплено в Трудовом кодексе РФ в статье 278. Правда, затем он уточнил, что причиной стала «неадекватность и мания величия» Строгонова.

«На мой взгляд, Олег Иванович тоже вёл себя не очень корректно. У меня было желание обсудить с ним его судьбу. С первых минут я всегда говорю, что мы хотели бы использовать его опыт и знания, мы бы хотели, чтобы Олег Иванович остался в нашей структуре. Но он не посчитал нужным со мной общаться, сославшись на состояние здоровья», — сообщил Иванов.

Иванов отметил, что никакого исключения спортсменов не было. «Их никто не исключал, потому что их не было в этих списках», — пояснил чиновник.

«Они принимали участие в соревнованиях под эгидой другой федерации. В каждом виде спорта, в том числе и в карате, существуют строгие правила. Лишь одна уполномоченная федерация проводит все официальные соревнования», — добавил он.

Таким образом, по словам чиновника, перед спортсменами поставили вопрос, под эгидой какой федерации они участвуют в соревнованиях. 9 апреля 2018 года спортсмены дали добро на участие в соревнованиях только от Федерации карате России, и их включили в списки сборной Челябинской области.

Ранее в региональном отделении ОНФ RT заявили, что спортивные чиновники долго не могли объяснить причины исключения из сборной Челябинской области по карате более 50 воспитанников тренеров «Конаса» Владимира Холкина и Юрия Краснопевцева. В 2017 году эти тренеры выступили против необоснованной оптимизации детских спортивных школ.

Опасная тенденция

Случай с «Конасом» не единственный. В первом полугодии 2017 года в Челябинской области были расторгнуты договоры с руководителями спортивных школ «Факел», где занимаются боксом, футболом, танцами и фитнес-аэробикой, школы олимпийского резерва по художественной гимнастике «Гармония», а осенью 2017 года — ДЮСШ по силовым видам спорта «Атлет».

Как сообщили RT в ОНФ по Челябинской области, родители юных спортсменов уже второй год жалуются на ухудшение условий для тренировок детей и опасаются, что оптимизацию проводят для передела собственности и закрытия спортшкол.

Проблема приобретает системный характер и мешает детям заниматься, говорят общественники.

Так, по данным ОНФ, оказался закрыт спортзал с уникальным оборудованием для занятий детей от трёх лет и реабилитации детей-инвалидов. А количество детей, вовлечённых в спорт, по итогам оптимизации не увеличилось.

В связи с возникшим конфликтом 2 апреля 2018 года депутат Госдумы Любовь Духанина направила обращение министру спорта РФ Павлу Колобкову с просьбой взять под личный контроль ситуацию с оптимизацией детско-юношеских спортивных школ Челябинска. В ОНФ ответ из Минспорта пока не получили.