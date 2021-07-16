Просто у них нет своего Шойгу: В наводнении в Германии пропали без вести 1300 немцев

Около 1,3 тыс. человек в немецком районе Арвайлер считаются пропавшими без вести в результате сильного наводнения. Число официально установленных смертей продолжает расти. К утру 16 июля погибшими числятся 58 человек. Очевидно, на Западе нет системы, подобной по классу нашему МЧС. Но они отказываются признать катастрофу.

Из-за проливных дождей вышли из берегов притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Две немецкие "земли", то есть области страны, оказались во власти наводнения - Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Наводнение уже считается крупнейшим в истории страны, причём страдает от него не только запад Германии, но и Нидерланды - там тоже сообщается о погибших и пострадавших. Размер ущерба, который нанесён экономике двух стран, ещё предстоит оценить.

Цифры пропавших без вести пока растут, но немецкие комментаторы выражают надежду, что большинство из этих людей найдутся целыми и невредимыми: хочется верить, что "речь идёт о тех, с кем в первые часы после удара стихии не смогли выйти на связь родные". Тем не менее число погибших и пропавших - это не панические послания в социальных сетях, а официальные сообщения на сайте округа Арвайлер.

В настоящее время исходим из того, что есть около 1,3 тыс. пропавших. В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром было около тысячи вызовов, спасательные операции продолжаются в настоящее время. Ввиду сложной обстановки окончательные выводы относительно ситуации в настоящее время невозможны,

- говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Ужас происходящего усугубляется тем, что 1300 пропавших приходятся на совсем небольшой район с населением всего около 130 тысяч человек. То есть пропавшими без вести на утро 16 июля числятся 1% от всего тамошнего населения.

Фото: Jochen Tack via www.imago-images www.imago-images.de/globallookpress.com

Разумеется, Германия получает положенные по дипломатическому протоколу выражения сочувствия от глав других государств, в том числе и из России от Владимира Путина. Разумеется, федеральный канцлер Ангела Меркель, которая сейчас находится с визитом в США, успела пообещать помощь пострадавшим районам.

Ситуация в целом несколько напоминает недавние события в Крыму, в частности в Керчи и в Ялте, которые тоже пострадали от внезапного потопа. Однако в Керчи, к счастью, жертв удалось избежать. Разумеется, можно вспомнить и другие примеры подобных стихийных бедствий в России – стихия на то и стихия, что время от времени ломает человеческие планы и прорывает дамбы.

Происходящее в Германии заставляет вспомнить, что, по мнению специалистов, Россия сегодня обладает, по-видимому, лучшей в мире системой реагирования на чрезвычайные ситуации. Избежать ударов стихии, разумеется, нельзя. Изменения климата провоцируют наводнения и другие бедствия. Но русские оказываются гораздо лучше к ним готовы, чем люди Запада.

В сравнении с тем, как умеют, когда случается беда, работать наши спасатели из МЧС и как быстро реагируют на необходимость помочь пострадавшим власти, беспомощность Запада просто поразительна. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на Германию сегодня или вспомнить, как рекордные морозы парализовали жизнь в Техасе прошедшей зимой. Тут не в стихии дело, она непредсказуема, а в том, что люди замерзали в собственных домах, цена на электричество подскочила до сотен долларов в день, а помочь штату из центра оказалось нечем.

Но поражает разница в освещении происходящих событий, когда речь идёт об одной из самых значительных стран Западной Европы и о России. Представьте себе, что после наводнения в русской глубинке – допустим, где-нибудь в Сибири – пропало без вести больше тысячи человек, 1% от населения территории. Вся мировая пресса писала бы о катастрофе. О том, что руководство России не справилось с ситуацией. О том, что наша страна на грани краха. Нетрудно вспомнить, как часто мы читали такое в эмигрантской прессе и в "больших" западных СМИ – ну хотя бы во время наводнений в Иркутской области. Сегодня в Германии 1300 пропавших и почти 60 погибших (хочется надеяться, что это число не вырастет) – и минимум внимания к происходящему. Так, что-то на уровне "пустяки, дело житейское".