Считается, что поводом для протестной акции, которая проходит в центре грузинской столицы, стало то, что председательствующий на МАП российский депутат от КПРФ Сергей Гаврилов занял во время заседания кресло главы парламента Грузии, обратившись к присутствующим на русском языке.

Как только на это обратили внимание представители оппозиции из партии "Европейская Грузия" сочли председательство Гаврилова на тбилисской ассамблее оскорблением. В парламента разгорелись нешуточные страсти.

А вскоре в центре Тбилиси уже собрался многотысячный митинг, на котором требовали немедленной отставки премьера страны спикера парламента Ираклия Кобахидзе и назначения внеочередных парламентских выборов. В толпе звучали антироссийские лозунги, а подбадривал толпу своими рекомендациями " поставить точку в правлении российского олигарха Иванишвили" беглый грузинский экс-президент Михаил Саакашвили.

Как оказалось, за два дня до волнений перед парламентов, в Тбилиси побывал представитель "кураторов" из США, директор Центра Джо Байдена Майкл Карпентер.

"Просто провел 3 дня в Грузии. Я не уверен, что правительство полностью понимает последствия своей политики открытых дверей с Россией. С таким количеством "туристов" (эй ФСБ), с большими участками земли, скупаемой российскими бизнесменами, они могут проснуться в один прекрасный день и увидеть, что оккупированы уже не 20%, а 100%", - такую запись Карпентер оставил в Twitter.

А прибыл он в столицу Грузии не для того, чтобы осмотреть достопримечательности Тбилиси. Карпентер принимал участие в работе конференции о "влиянии России на постсоветском пространстве". И одной их основных тем, о которой говорил во время выступления на этом мероприятии директор Центра Байдена – "гибридная война, которую ведет Россия, удваивающая свое влияние в странах региона".

Можно, конечно, считать, что многотысячная толпа внезапно собралась около здания парламента в четверг "неожиданно и спонтанно", но просто ли это совпадение?