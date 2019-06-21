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Просто совпадение? За два дня до антироссийских протестов в Тбилиси погостил помощник Байдена
21 июня 2019, 00:09 • 79 • В мире
Скандал, случившийся в Тбилиси в время работы 26-сессии Межпарламентской ассамблеи православных завершился скандалом из-за депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, перерос в многотысячный митинг, на котором появились антироссийские лозунги. Неожиданно выяснилось, что за два дня до этих событий в Грузию прибыл "куратор" из США – директор Центра Джо Байдена Майкл Карпентер. Просто совпадение?
Считается, что поводом для протестной акции, которая проходит в центре грузинской столицы, стало то, что председательствующий на МАП российский депутат от КПРФ Сергей Гаврилов занял во время заседания кресло главы парламента Грузии, обратившись к присутствующим на русском языке.
Как только на это обратили внимание представители оппозиции из партии "Европейская Грузия" сочли председательство Гаврилова на тбилисской ассамблее оскорблением. В парламента разгорелись нешуточные страсти.
А вскоре в центре Тбилиси уже собрался многотысячный митинг, на котором требовали немедленной отставки премьера страны спикера парламента Ираклия Кобахидзе и назначения внеочередных парламентских выборов. В толпе звучали антироссийские лозунги, а подбадривал толпу своими рекомендациями " поставить точку в правлении российского олигарха Иванишвили" беглый грузинский экс-президент Михаил Саакашвили.
Как оказалось, за два дня до волнений перед парламентов, в Тбилиси побывал представитель "кураторов" из США, директор Центра Джо Байдена Майкл Карпентер.
А прибыл он в столицу Грузии не для того, чтобы осмотреть достопримечательности Тбилиси. Карпентер принимал участие в работе конференции о "влиянии России на постсоветском пространстве". И одной их основных тем, о которой говорил во время выступления на этом мероприятии директор Центра Байдена – "гибридная война, которую ведет Россия, удваивающая свое влияние в странах региона".
Можно, конечно, считать, что многотысячная толпа внезапно собралась около здания парламента в четверг "неожиданно и спонтанно", но просто ли это совпадение?
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