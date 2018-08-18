«Просто смешно»: Пашинян опроверг слухи об ухудшении армяно-российских отношений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что все слухи и разговоры о том, что отношения между его страной и Россией сейчас находятся на «плохом уровне», являются ложью. Напротив, подчеркивает он, сейчас российские власти и его правительство готовят совместную гуманитарную программу, являющуюся беспрецедентной для всей армянской истории.

Обо всем этом Пашинян рассказал своим сторонникам на митинге в эту пятницу в Ереване. Напомним, что тот был приурочен к прошествию 100 дней с начала его премьерства.

В чем именно будет заключаться совместная российско-армянская программа, Пашинян пока говорить не стал. Тем не менее, пояснил он, о ней будет объявлено сразу, как данная идея пройдет этап согласования.