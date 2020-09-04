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Просто шёл по улице? За что задержали исполнительного директора "Открытой России"

04 сентября 2020, 09:35  •  213 • Политика
Правоохранительные органы задержали в Москве исполнительного директора "Открытой России". В организации объяснили, за что был задержан Андрей Пивоваров. Просто шёл по улице?
О том, что Пивоваров был остановлен сотрудниками полиции, сообщила в четверг председатель "Открытой России" Анастасия Буракова.
По информации полиции, исполнительный директор общественной организации задержан по статье 20.2 Административного кодекса (нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга или демонстрации). Буракова же утверждает, что Пивоваров "просто шёл по улице". Ожидается, что ночь он проведёт в участке, а утром предстанет перед судом.
Напомним, что "Открытая Россия" - общественная организация, созданная беглым российским олигархом Михаилом Ходорковским. Признана нежелательной на территории России.
В середине августа двух активистов "Открытой России" задержали в Минске в компании украинского националиста. При себе у молодых людей нашли "джентльменский набор" провокатора, включающий амуницию и плакаты.

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