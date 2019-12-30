Просто сбой? Из Twitter Трампа исчез скандальный твит

История с раскрытием личности предполагаемого осведомителя, чья информация легла в основу процедуры импичмента президента США, получила неожиданное продолжение. Сначала глава Белого дома Дональд Трамп опубликовал его имя у себя на странице в Twitter, чем вызвал скандал в Сети, а через некоторое время этот твит внезапно исчез.

Только на следующий день твит появился снова, но изначальная запись с именем предполагаемого осведомителя была удалена.

В самом Twitter это назвали простым сбоем в одной из систем.

"Из-за сбоя в одной из наших систем твиты в профилях аккаунта были видны не всем", - говорится в сообщении компании.

Здесь заверили, что работают над проблемой, стараясь её исправить, и принесли извинения пользователям.

Тем временем обнародование имени возможного осведомителя активно обсуждается американской общественностью. Трампа даже упрекнули в нарушении его долга по защите осведомителей.