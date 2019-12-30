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Просто сбой? Из Twitter Трампа исчез скандальный твит
30 декабря 2019, 16:24 • 133 • Политика
Из официального Twitter президента США Дональда Трампа внезапно исчез твит, вызвавший скандал. В публикации Трамп раскрыл личность предполагаемого осведомителя, чья информация легла в основу процедуры импичмента. В самом Twitter это назвали простым сбоем в одной из систем.
История с раскрытием личности предполагаемого осведомителя, чья информация легла в основу процедуры импичмента президента США, получила неожиданное продолжение. Сначала глава Белого дома Дональд Трамп опубликовал его имя у себя на странице в Twitter, чем вызвал скандал в Сети, а через некоторое время этот твит внезапно исчез.
Только на следующий день твит появился снова, но изначальная запись с именем предполагаемого осведомителя была удалена.
В самом Twitter это назвали простым сбоем в одной из систем.
"Из-за сбоя в одной из наших систем твиты в профилях аккаунта были видны не всем", - говорится в сообщении компании.
Здесь заверили, что работают над проблемой, стараясь её исправить, и принесли извинения пользователям.
Тем временем обнародование имени возможного осведомителя активно обсуждается американской общественностью. Трампа даже упрекнули в нарушении его долга по защите осведомителей.
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