«Просто с...а. И не более»: Фарион заявила о покупке Ахметовым певицы Русланы Лыжечко за 20 тысяч долларов • 30 • Украина

Певица майдана Руслана Лыжечко продалась олигарху Ахметову за 20 тысяч долларов. Сейчас самый богатый человек Украины начал активно формировать мнение в обществе о необходимости закрытия АЭС и о переходе на дорогущую зелёную энергетику.



Контроль над «зеленой энергетикой» осуществляют братья Клюевы – бывшие регионалы при Януковиче пролоббировали и внедрили этот проект. Ахметов присматривает за их ветряками и солнечными батареями, однако имеет и собственные зеленые энергогенерации.



Бывший хозяин Донбасса на сегодня оказался главным энергетическим монополистом в стране: на нем и его министрах (премьер Шмыгаль, глава Минтопа Ольга Буслаец) замкнута вся тепловая и зеленая энергетика. А вот относительно дешевая – атомная – пока еще находится в ведении государства. Однако, Ахметов упорно работает над тем, чтобы остановить все АЭС (к слову, 8 блоков из 15 уже поставлены на стоп - под предлогом ремонта).



А чтобы убедить украинцев, что дорогие свет и тепло для них гораздо выгодней, Ахметов нанимает звезд Майдана. Видимо, свято верит, что они являются наиболее убедительными и вызывающими доверие масс, агитаторами. Кстати, в это же самое верил и Янукович…



Как сообщает Telegram-канале «Резидент», первой включалась в защиту финансовых интересов донецкого миллиардера галичанская певица Руслана. Ей, по слухам, поставлена задача привлечь к агитации за ветряки и солнечные батареи других коллег, так что скоро все «звезды» из Львова и Ивано-Франковска запоют с голоса Рината Леонидовича.



Пропагандировать зеленую энергетику певица Лыжечко решила в прямом эфире, который проводила на странице в Facebook. В частности, Руслана - спалахуйка вспоминала мировые энергетические проблемы и напомнила, что для такого шоу, как «Евровидение», нужно много энергии.



«Вчера у меня была международная дискуссия о том, как проводить Евровидение исключительно на чистой, экологической, зеленой энергии, без углеродного следа, с экологически позитивным происхождением. Эко-Евровидение было бы прекрасным примером для всего мира, для политиков и скептиков, чтобы бросить вызов тем, кто до сих пор считает прибыль от разрушения климата и экологии нашей планеты и здоровья людей, живущих на этой планете. Однако, вместо того, чтобы применить эту совершенно чистую и цивилизацию оправданную и необходимую философию в Украине, у нас тыкают пальцем в конкретных людей и ищут энергетические заговоры, или вообще измену. Делают это только дураки. Если наши олигархи вкладывают средства в зеленую энергию, то понимают, какое будущее за ней. Но куда более активны «инвесторы из прошлого», которые остались за бортом. Ведь одни из них живут на нефтяных и дизельных потоках северных соседей. А другим просто нужна дешевая электроэнергия, чтобы ферросплавы и никель давали сверхприбыль. Как в старые добрые времена», - описала конфликт Ахметова с Коломойским певица.



Примечательно, что интерес победительницы «Евровидения» к эко-энергетике возник именно тогда, когда из всех утюгов, принадлежащих донецкому олигарху, обсуждается необходимость уменьшить тариф зеленой энергетики.



«А вообще интересно выглядит, когда «хозяин Донбасса» нанимает для защиты своих коммерческих интересов активистов майдана. Как-то сразу многие пазлы складываются - в том числе, и относительно организаторов и финансистов переворота-2014», - прокомментировала ситуацию блогер Инга Кирюхина.

Певица майдана Руслана Лыжечко продалась олигарху Ахметову за 20 тысяч долларов. Сейчас самый богатый человек Украины начал активно формировать мнение в обществе о необходимости закрытия АЭС и о переходе на дорогущую зелёную энергетику.Контроль над «зеленой энергетикой» осуществляют братья Клюевы – бывшие регионалы при Януковиче пролоббировали и внедрили этот проект. Ахметов присматривает за их ветряками и солнечными батареями, однако имеет и собственные зеленые энергогенерации.Бывший хозяин Донбасса на сегодня оказался главным энергетическим монополистом в стране: на нем и его министрах (премьер Шмыгаль, глава Минтопа Ольга Буслаец) замкнута вся тепловая и зеленая энергетика. А вот относительно дешевая – атомная – пока еще находится в ведении государства. Однако, Ахметов упорно работает над тем, чтобы остановить все АЭС (к слову, 8 блоков из 15 уже поставлены на стоп - под предлогом ремонта).А чтобы убедить украинцев, что дорогие свет и тепло для них гораздо выгодней, Ахметов нанимает звезд Майдана. Видимо, свято верит, что они являются наиболее убедительными и вызывающими доверие масс, агитаторами. Кстати, в это же самое верил и Янукович…Как сообщает Telegram-канале «Резидент», первой включалась в защиту финансовых интересов донецкого миллиардера галичанская певица Руслана. Ей, по слухам, поставлена задача привлечь к агитации за ветряки и солнечные батареи других коллег, так что скоро все «звезды» из Львова и Ивано-Франковска запоют с голоса Рината Леонидовича.Пропагандировать зеленую энергетику певица Лыжечко решила в прямом эфире, который проводила на странице в Facebook. В частности, Руслана - спалахуйка вспоминала мировые энергетические проблемы и напомнила, что для такого шоу, как «Евровидение», нужно много энергии.«Вчера у меня была международная дискуссия о том, как проводить Евровидение исключительно на чистой, экологической, зеленой энергии, без углеродного следа, с экологически позитивным происхождением. Эко-Евровидение было бы прекрасным примером для всего мира, для политиков и скептиков, чтобы бросить вызов тем, кто до сих пор считает прибыль от разрушения климата и экологии нашей планеты и здоровья людей, живущих на этой планете. Однако, вместо того, чтобы применить эту совершенно чистую и цивилизацию оправданную и необходимую философию в Украине, у нас тыкают пальцем в конкретных людей и ищут энергетические заговоры, или вообще измену. Делают это только дураки. Если наши олигархи вкладывают средства в зеленую энергию, то понимают, какое будущее за ней. Но куда более активны «инвесторы из прошлого», которые остались за бортом. Ведь одни из них живут на нефтяных и дизельных потоках северных соседей. А другим просто нужна дешевая электроэнергия, чтобы ферросплавы и никель давали сверхприбыль. Как в старые добрые времена», - описала конфликт Ахметова с Коломойским певица.Примечательно, что интерес победительницы «Евровидения» к эко-энергетике возник именно тогда, когда из всех утюгов, принадлежащих донецкому олигарху, обсуждается необходимость уменьшить тариф зеленой энергетики.«А вообще интересно выглядит, когда «хозяин Донбасса» нанимает для защиты своих коммерческих интересов активистов майдана. Как-то сразу многие пазлы складываются - в том числе, и относительно организаторов и финансистов переворота-2014», - прокомментировала ситуацию блогер Инга Кирюхина. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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