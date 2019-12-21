Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему Сербия не сливает Россию? (Никита Комаров)
Прага лжёт о событиях августа 1968 года в Чехословакии
"Удивила и задела": Путин поднял исторические архивы после резолюции Е...
"Просим немного времени": Поляки не смогли придумать ответ на отповедь...
Главная / Политика

Просто "слёт и шабаш": что пишут американцы под видео о русском корабле-шпионе у берегов США

21 декабря 2019, 21:09  •  36 • Политика
Видео русского шпионского корабля, который "безрассудно ходит у берегов США", стало одним из самых цитируемых в американском сегменте YouTube. Свой дайджест самых забавных комментариев собрал блогер, отметив, что у них там просто "слёт и шабаш".
Комментарии простых американцев под видео о "российском шпионском корабле", который "безрассудно ходит у берегов США", собрал автор канала на платформе "Яндекс.Дзен". Делится своими открытиями самого забавного Разительное 4tivo.
Напомним, ранее США заявили, что российский корабль был обнаружен у их берегов. Никакие детали не представлялись, однако видео в Сеть добавили. Речь тогда шла о корабле "Виктор Леонов". На экспертном уровне однозначно заявлялось, что США подсовывают фейковую информацию.
Американцы добавляют красок. Как пишет собравший комментарии автор канала, "у них там слёт и шабаш", а главная точка зрения "троллей" связана с тем, что президент США Дональд Трамп - русский шпион, добавляет автор.
"Я вижу, что экипаж имеет своё снаряжение MAGA. Они просто хотят быть рядом со своей штаб-квартирой в США".
"Они, вероятно, поставляют машины для голосования за Иванку".
"Может быть, это козырная спасательная лодка, когда его привлекут к ответственности".
"Не могу понять, зачем России нужен шпионский корабль, швартующийся вокруг восточного побережья США, просто пригласите Лаврова поговорить с вашим президентом, и он скажет ему всё, что захочет узнать..."
Автор подборки все обозначенные выше комментарии и подобные им называет "слюнопотоком", среди которого всё же попадаются и адекватные позиции. Так, vsboy 25 пишет, что "корабль имеет полное право сканировать побережье Америки". Однако этому комментатору никто поддержки не оказал. Разве что только сам автор подборки признаётся, что поставил ему "свой жирный лайк", но он "оказался единственным".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
20 декабря 2019, 22:24
"Новый Синица появился": Гаспарян показал призывающего к убийствам сотрудников ФСБ
20 декабря 2019, 22:24
Путин рассказал о своем отношении к резолюции Европарламента по Второй мировой войне
20 декабря 2019, 22:24
Матвиенко оценила последствия санкций США против «Северного потока – 2»
20 декабря 2019, 22:24
Пушков заявил о невежестве Турчинова после слов об «истинно русских болотах»
21 декабря 2019, 15:54
Слуцкий рассчитывает, что Германия не даст нанести вред "Северному потоку - 2"
20 декабря 2019, 22:24
"За это надо карать, как в Турции": Малькевич о "героизации" в СМИ стрелка с Лубянки
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2019, 02:09
Страна обрекла себя на гибель: Зеленскому указали на безвыходные проблемы
16 декабря 2019, 07:54
"Отказались взлетать": В США пассажирку самолёта заставили снять майку из-за надписи
21 декабря 2019, 08:09
Лукашенко доигрался: Путин отказался давать деньги (Telegram. Обзор)
19 декабря 2019, 00:54
Как 30 лет назад убивали Чаушеску
15 декабря 2019, 05:54
Президенты-грубияны: Кто не умеет держать себя в руках
20 декабря 2019, 02:54
Мирного решения быть не может: Политолог решил поспорить с Путиным после вопроса Цимбалюка
19 декабря 2019, 03:54
«Мгновенное поражение цели»: какими возможностями обладает российский боевой лазер «Пересвет»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.