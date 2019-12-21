Просто "слёт и шабаш": что пишут американцы под видео о русском корабле-шпионе у берегов США

Комментарии простых американцев под видео о "российском шпионском корабле", который "безрассудно ходит у берегов США", собрал автор канала на платформе "Яндекс.Дзен". Делится своими открытиями самого забавного Разительное 4tivo.

Напомним, ранее США заявили, что российский корабль был обнаружен у их берегов. Никакие детали не представлялись, однако видео в Сеть добавили. Речь тогда шла о корабле "Виктор Леонов". На экспертном уровне однозначно заявлялось, что США подсовывают фейковую информацию.

Американцы добавляют красок. Как пишет собравший комментарии автор канала, "у них там слёт и шабаш", а главная точка зрения "троллей" связана с тем, что президент США Дональд Трамп - русский шпион, добавляет автор.

"Я вижу, что экипаж имеет своё снаряжение MAGA. Они просто хотят быть рядом со своей штаб-квартирой в США".

"Они, вероятно, поставляют машины для голосования за Иванку".

"Может быть, это козырная спасательная лодка, когда его привлекут к ответственности".

"Не могу понять, зачем России нужен шпионский корабль, швартующийся вокруг восточного побережья США, просто пригласите Лаврова поговорить с вашим президентом, и он скажет ему всё, что захочет узнать..."

Автор подборки все обозначенные выше комментарии и подобные им называет "слюнопотоком", среди которого всё же попадаются и адекватные позиции. Так, vsboy 25 пишет, что "корабль имеет полное право сканировать побережье Америки". Однако этому комментатору никто поддержки не оказал. Разве что только сам автор подборки признаётся, что поставил ему "свой жирный лайк", но он "оказался единственным".