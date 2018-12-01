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«Просто поздоровались»: В Кремле не подтвердили рукопожатие Путина и Трампа
01 декабря 2018, 13:24 • 192 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поприветствовали ли друг друга российский и американский лидеры, отметил, что они «просто поздоровались». Однако в Кремле не подтвердили, что Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки.
О том, насколько холодно прошла встреча на саммите «большой двадцатки» между президентами России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, говорит уже один тот факт, что в ходе совместного фотографирования оба лидера не пожали рук. По крайней мере, в Кремле уточнили лишь то, что Путин и Трамп только поздоровались друг с другом. О рукопожатии - ни слова подтверждения.
Об этом ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Но он не уточнил, когда именно главы государств поприветствовали друг друга.
То же самое подтвердил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Лидеры просто поздоровались», - отметил Песков.
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