Просто очень смешно, правда. Это не анекдот: Трамп посочувствовал Путину

Эти слова были сказаны американским президентом, после того как он провёл телефонные переговоры с главами нескольких государств, в том числе с российским лидером.

"Этим утром я разговаривал с президентом России Путиным. Они переживают трудные времена с этим. Особенно в Москве", - сообщил Трамп.

Действительно, такой телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным был, однако президент России на самом деле сообщил своему американскому коллеге, что в российской столице с точки зрения заболеваемости COVID-19 "всё очень неплохо". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На самом деле "трудные времена" снова вернулись в США, где, как ещё недавно казалось, пандемия почти отступила или, по крайней мере, пошла на спад. Однако в отделениях реанимации госпиталей многих американских городов снова тесно, к тому же отмечается и вовсе самый высокий прирост инфицированных с начала пандемии - 62 тысячи больных за сутки. Всего же с начала июля в США зафиксировано 915 тысяч новых случаев заражения. Причём больше всего COVID-19 разбушевался в тех штатах, где поспешили отменить все ограничительные меры.

К примеру, во Флориде главные врачи 40 больниц бьют тревогу: в отделениях интенсивной терапии опять не хватает коек. А в Лос-Анджелесе уже подсчитали, что COVID-19 выйдет на второе место среди причин смертности по итогам 2020 года.

В ряде штатов власти снова готовятся к введению запретов и ограничений, а также продолжают надеяться на скорое появление вакцины против этого заболевания.