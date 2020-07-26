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Просто очень смешно, правда. Это не анекдот: Трамп посочувствовал Путину
26 июля 2020, 23:05 • 124 • В мире
В четверг президент США провёл брифинг в Белом доме, на котором обсудил ситуацию, сложившуюся из-за пандемии коронавируса. По его словам, от неё страдают не только в Соединённых Штатах, но и в других странах. К примеру, Россия, заявил Дональд Трамп, сейчас "переживает трудные времена".
Эти слова были сказаны американским президентом, после того как он провёл телефонные переговоры с главами нескольких государств, в том числе с российским лидером.
"Этим утром я разговаривал с президентом России Путиным. Они переживают трудные времена с этим. Особенно в Москве", - сообщил Трамп.
Действительно, такой телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным был, однако президент России на самом деле сообщил своему американскому коллеге, что в российской столице с точки зрения заболеваемости COVID-19 "всё очень неплохо". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На самом деле "трудные времена" снова вернулись в США, где, как ещё недавно казалось, пандемия почти отступила или, по крайней мере, пошла на спад. Однако в отделениях реанимации госпиталей многих американских городов снова тесно, к тому же отмечается и вовсе самый высокий прирост инфицированных с начала пандемии - 62 тысячи больных за сутки. Всего же с начала июля в США зафиксировано 915 тысяч новых случаев заражения. Причём больше всего COVID-19 разбушевался в тех штатах, где поспешили отменить все ограничительные меры.
К примеру, во Флориде главные врачи 40 больниц бьют тревогу: в отделениях интенсивной терапии опять не хватает коек. А в Лос-Анджелесе уже подсчитали, что COVID-19 выйдет на второе место среди причин смертности по итогам 2020 года.
В ряде штатов власти снова готовятся к введению запретов и ограничений, а также продолжают надеяться на скорое появление вакцины против этого заболевания.
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