|
Просто обманули? Спустя два месяца после вывода войск США вновь начали операцию в Сирии - The New York Times
26 ноября 2019, 16:39 • 124 • В мире
Американские войска, ещё оставшиеся на территории Сирии после вывода основного военного контингента, снова решили приступить к "крупномасштабной антитеррористической миссии" против "Исламского государства"*. Поддержку американцам оказывают их местные союзники - сирийские курды.
Кампания возобновилась спустя два месяца после "резкого приказа" президента Трампа о выводе части войск США с сирийской территории, что "открыло путь для турецкого трансграничного наступления", пишет в понедельник газета The New York Times.
Первая после длительного перерыва операция была проведена американскими военными в провинции Дейр-эз-Зор, примерно в 120 милях к югу от турецкой границы, где были уничтожены боевики-исламисты. Об этом на полях конференции "Диалог в Манаме", проходившей в выходные в Бахрейне, заявил глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи.
"На протяжении следующих дней и недель операции против остатков ИГ наберут темп", - сообщил он.
Генерал также отметил, что он лично будет командовать американскими военнослужащими в операциях, которые будут проводиться в районах, расположенных к востоку от реки Евфрат.
Как отмечает NYT, возобновление антитеррористических операций "увенчают два бурных месяца", в течение которых почти тысяча американских военнослужащих по приказу Дональда Трампа вылетели в США.
При этом по следующему приказу американского президента несколько сотен других военнослужащих США прибыли на бронированных машинах из Ирака и Кувейта для того, чтобы "защищать" нефтяные месторождения на востоке Сирии "от террористов, а также от сирийского правительства и его российских партнёров".
*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещённая в России решением Верховного суда.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
124
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 ноября 2019, 19:24
|
22 ноября 2019, 02:09
|
20 ноября 2019, 17:39
|
22 ноября 2019, 21:24
|
21 ноября 2019, 11:24
|
21 ноября 2019, 06:39
|
25 ноября 2019, 08:09