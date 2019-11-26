Просто обманули? Спустя два месяца после вывода войск США вновь начали операцию в Сирии - The New York Times

Кампания возобновилась спустя два месяца после "резкого приказа" президента Трампа о выводе части войск США с сирийской территории, что "открыло путь для турецкого трансграничного наступления", пишет в понедельник газета The New York Times.

Первая после длительного перерыва операция была проведена американскими военными в провинции Дейр-эз-Зор, примерно в 120 милях к югу от турецкой границы, где были уничтожены боевики-исламисты. Об этом на полях конференции "Диалог в Манаме", проходившей в выходные в Бахрейне, заявил глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи.

"На протяжении следующих дней и недель операции против остатков ИГ наберут темп", - сообщил он.

Генерал также отметил, что он лично будет командовать американскими военнослужащими в операциях, которые будут проводиться в районах, расположенных к востоку от реки Евфрат.

Как отмечает NYT, возобновление антитеррористических операций "увенчают два бурных месяца", в течение которых почти тысяча американских военнослужащих по приказу Дональда Трампа вылетели в США.

При этом по следующему приказу американского президента несколько сотен других военнослужащих США прибыли на бронированных машинах из Ирака и Кувейта для того, чтобы "защищать" нефтяные месторождения на востоке Сирии "от террористов, а также от сирийского правительства и его российских партнёров".

*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещённая в России решением Верховного суда.