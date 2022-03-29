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«Просто нужны время и господдержка»: когда в России восстановится производство офисной бумаги
29 марта 2022, 14:40 • 159 • В России
Наладить отечественное производство химикатов для производства бумаги несложно, заявили эксперты и представители отрасли в беседе с RT. Специалисты напомнили, что рост цен на офисную белую бумагу связан с прекращением поставок в Россию ряда химикатов. Технически заместить импорт этих реагентов можно в короткие сроки, главным условием является интерес со стороны бумажной отрасли, уверены собеседники RT. Ещё один вариант преодоления дефицита — поиск поставщиков сырья и готовой бумаги в дружественных РФ странах.
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Российская химическая промышленность может наладить производство необходимых для отбеливания бумаги компонентов в короткие сроки. Однако себестоимость отечественных химреагентов может быть достаточно высокой, это связано с небольшими масштабами российского рынка. Такого мнения придерживаются опрошенные RT эксперты и представители отрасли.
Напомним, цены на бумагу для офисных принтеров начали расти на фоне новых санкций и после заявления финской химической компании Kemira о прекращении поставок в Россию и Белоруссию своей продукции. В первую очередь, речь идёт о хлорате натрия, который используется для отбеливания бумаги.
Это решение финской стороны создало проблемы российской целлюлозно-бумажной промышленности. Впрочем, от разрыва торговых связей пострадала и финская сторона — сейчас в Финляндии также отмечается нехватка бумаги. Как сообщил СМИ исполнительный директор финского Союза медиа Юкка Холмберг, около 20% газет в стране выпускались на бумаге российского производства. Положение усугубляет забастовка работников финского бумажного завода UPM.
В российском Минпромторге считают, что ситуация с поставками офисной бумаги на российский рынок может нормализоваться к апрелю. Об этом говорилось в сообщении ведомства, опубликованном на правительственном портале «Объясняем.рф».
«Вопрос не одного дня»
RT побеседовал с экспертами и представителями отрасли о том, почему российская химическая промышленность не может удовлетворить потребности бумажных комбинатов, а также о путях преодоления этого кризиса.
Президент Российского союза химиков Виктор Иванов
— Почему в России не производятся химикаты, которые используются для производства бумаги?
— Такие химикаты не выпускаются в России из-за того, что наш внутренний рынок очень мал, а произведённая в небольших количествах продукция имеет высокую себестоимость. Поэтому российским предприятиям было выгодней покупать такие компоненты за рубежом.
Хлорат натрия — далеко не единственный химикат, производство которого мы таким же образом утратили, можно назвать более сотни подобных веществ. Причина всегда одна — собственный рынок маленький, а на Западе наши экспортные поставки никто не ждёт.
— Сложно ли организовать производство такой продукции?
— Само по себе производство хлората натрия несложное, с сырьём тоже нет проблем. Но для запуска такого производства в России нужна заинтересованность со стороны бумажной отрасли. Чтобы выпуск такой продукции был выгоден химическим предприятиям.
Возможно, что химическим и целлюлозным компаниям было бы даже выгодно войти в частную кооперацию и совместно вложить средства в создание опытно-промышленной установки.
Думаю, что производители бумаги вполне могут договориться о сотрудничестве с нашими предприятиями органического синтеза — такими, как волгоградский «Каустик», новочебоксарский «Химпром», а также другими производителями хлора и каустика.
— Сейчас пишут про дефицит хлората натрия, а в какие ещё реагенты нужны целлюлозно-бумажным предприятиям?
— Хлорат натрия используется не только в целлюлозно-бумажной промышленности, он имеет широкое применение как дезинфицирующее средство и т. д. А что касается бумажной отрасли, то она является очень активным потребителем малотоннажной химии — используется далеко не только хлорат натрия, а порядка трёх десятков соединений. В том числе, перекись водорода, которая производится в России, но в ограниченном объёме — её тоже не будет хватать, если начать активно применять её в качестве отбеливателя на бумажном производстве. Так что речь идёт не только о хлорате натрия, а о целом комплексе химикатов, которые нужно импортозамещать.
Генеральный директор ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги», заместитель председателя Комитета по предпринимательству в лесопромышленном комплексе ТПП РФ Евгений Тюрин
—Действительно ли рост цен на бумагу для печати вызван прекращением поставок из Финляндии хлората натрия?
— Прекращение поставок хлората натрия из Финляндии сыграло свою роль, хотя одним этим веществом дело не ограничивается. Целлюлозно-бумажное производство нуждается в ряде химикатов — это и перекись водорода, и многие другие вещества. Ведь прежде чем изготовить бумагу, нужно сварить целлюлозу, а в этом процессе задействуется целая гамма реагентов. Многих из этих компонентов сейчас тоже не хватает.
Нужно отметить, что флагманы отрасли — крупные целлюлозно-бумажные комбинаты — находятся в собственности у иностранных компаний — американских, австрийских и т. д. Конечно, они годами привлекали своих производителей химикатов, пока наши химпроизводства постепенно сворачивали этот бизнес и уходили с рынка.
— Могут ли производители бумаги найти альтернативные каналы импорта? Завозить реагенты из Китая, например?
— Да, работа в этом направлении интенсифицировалась, китайские коллеги предлагают поставки не только химикатов, но и готовой офисной бумаги. Её цена будет гораздо ниже, чем стоимость тех остатков продукции, которая сейчас ещё продаётся со складов российских предприятий. Однако и замещение импорта химикатов, и налаживание поставок бумаги — вопрос не одного дня.
— Сложно ли организовать производство необходимых реагентов в России, сколько это может занять времени?
— Думаю, двух месяцев будет вполне достаточно, если говорить о хлорате натрия. Сырьё для производства этого компонента в России есть, в советское время мы сами обеспечивали себя этим веществом. Просто нужны время, финансирование, государственная поддержка для восстановления этих производств.
«С выпуском картона проблем нет»
Отметим, что некоторые предприятия уже начали работать над замещением химического импорта — о таких планах сообщили в АО «Архангельский ЦБК». Хотя комбинат не производит офисную бумагу, завод всё равно «ищет пути по замещению импортных химикатов для отбелки».
«В ближайшей перспективе комбинат будет выпускать как белёную, так и небелёную целлюлозу. В проработке технических служб Архангельского ЦБК находятся два проекта по организации производства химикатов на производственной площадке комбината: производство хлората натрия и перекиси водорода», — уточнила пресс-служба комбината.
При этом у производителей и покупателей упаковки и другой продукции из переработанной бумаги нет основания для беспокойства. Как объяснил в беседе с RT директор Орловского бумажного комбината Виктор Перелыгин, при вторичной переработке бумаги химреагенты не применяются.
«Наше предприятие не использует химикаты, потому что мы работаем с макулатурой. С выпуском гофрокартона, картона для упаковки сейчас никаких проблем нет. Такая продукция изготавливается из переработанной бумаги, и в этой области ничего не изменилось», — подчеркнул он.
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