Просто местные рассказали: Зеленский пытается убедить, что не знал о вооруженных бандитах в Золотом

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о встрече с укронацистами, незаконно находящимися в районе разведения войск в Донбассе. Накануне, к слову, представители ВСУ открыто заявили, что у линии соприкосновения находятся силы, неподконтрольные властям. Зеленский же добавил, что в населенном пункте Золотое он провел двое суток. В течение этого времени, исходя из заявления, он встречался с местными жителями. И будто бы только от них он узнал о неких вооруженных людях, которые поселились в частном доме на окраине.

"Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры получились эмоциональными", - добавил президент Украины.

По словам Зеленского, сегодня он в поисках пути, способного "положить конец войне", так же как и его команда. Однако капитуляции президент Украины не обещает. А также сказал, что Украина снова будет единой.

Напомним, ранее в беседе с укронацистами Зеленский сообщил, что он не лох, а президент Украины. И призвал не переводить тему, а говорить по существу. Подобные переговоры вызвали шквал ироничных комментариев в Сети.