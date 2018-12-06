«Просто мерзавцы»: Соловьев не сдержался, комментируя признание бандеровцев ветеранами

Бандеровцев, воевавших на стороне фашистов, на Украине приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны. Телеведущий Владимир Соловьев не сдержался, комментируя происшествие. «Просто мерзавцы», - написал он в соцсети.

Верховная рада Украины приняла решение признать ветеранами войны украинских националистов, в том числе участников запрещенной в России «Украинской повстанческой армии» (УПА), также известных как «бандеровцы» из-за имени основателя националистического движения Степаны Бандеры. Российский телеведущий Владимир Соловьев не смог сдержаться, комментируя эту выходку украинских парламентариев.

«Просто мерзавцы. Ну что, какой теперь будет ответ у наших «оппов», опять не увидят нацистов во власти на Украине?» - написал он в Twitter. «Там ещё более серьёзное дело. УПА уже давно приравнены к ветеранам. Сегодня они приравняли к ветеранам и тех бандеровцев, которые участвовали в военных преступлениях против человечности», - поправляет ведущего политолог Владимир Корнилов. «Просто твари...» - соглашаются люди в комментариях.

Напомним, что скандальное решение было принято в Киеве в четверг, 6 декабря. За него проголосовали 236 депутатов при 226 минимально необходимых.