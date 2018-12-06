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«Просто мерзавцы»: Соловьев не сдержался, комментируя признание бандеровцев ветеранами
06 декабря 2018, 20:09 • 149 • Политика
Бандеровцев, воевавших на стороне фашистов, на Украине приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны. Телеведущий Владимир Соловьев не сдержался, комментируя происшествие. «Просто мерзавцы», - написал он в соцсети.
Верховная рада Украины приняла решение признать ветеранами войны украинских националистов, в том числе участников запрещенной в России «Украинской повстанческой армии» (УПА), также известных как «бандеровцы» из-за имени основателя националистического движения Степаны Бандеры. Российский телеведущий Владимир Соловьев не смог сдержаться, комментируя эту выходку украинских парламентариев.
Напомним, что скандальное решение было принято в Киеве в четверг, 6 декабря. За него проголосовали 236 депутатов при 226 минимально необходимых.
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