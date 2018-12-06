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«Просто мерзавцы»: Соловьев не сдержался, комментируя признание бандеровцев ветеранами

06 декабря 2018, 20:09  •  149 • Политика
Бандеровцев, воевавших на стороне фашистов, на Украине приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны. Телеведущий Владимир Соловьев не сдержался, комментируя происшествие. «Просто мерзавцы», - написал он в соцсети.
Верховная рада Украины приняла решение признать ветеранами войны украинских националистов, в том числе участников запрещенной в России «Украинской повстанческой армии» (УПА), также известных как «бандеровцы» из-за имени основателя националистического движения Степаны Бандеры. Российский телеведущий Владимир Соловьев не смог сдержаться, комментируя эту выходку украинских парламентариев.
«Просто мерзавцы. Ну что, какой теперь будет ответ у наших «оппов», опять не увидят нацистов во власти на Украине?» - написал он в Twitter.
«Там ещё более серьёзное дело. УПА уже давно приравнены к ветеранам. Сегодня они приравняли к ветеранам и тех бандеровцев, которые участвовали в военных преступлениях против человечности», - поправляет ведущего политолог Владимир Корнилов.
«Просто твари...» - соглашаются люди в комментариях.
Напомним, что скандальное решение было принято в Киеве в четверг, 6 декабря. За него проголосовали 236 депутатов при 226 минимально необходимых.
Просто мерзавцы. Ну что, какой теперь будет ответ у наших «оппов», опять не увидят нацистов во власти на Украине? https://t.co/bMEaqJiOIU
— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 6 декабря 2018 г.

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