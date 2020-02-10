Просто концерт!

Удивительная традиция сложилась за последние годы у чиновников Ростована-Дону. То и дело известнейшие артисты приезжают в город, дабы порадовать слуг народа своим талантом. Причём делают это звёзды, как клянутся в мэрии, совершенно бесплатно: все расходы берут на себя некие анонимные меценаты, замаскировавшиеся настолько крепко, что их имена не в силах установить даже прокуратура.

Впрочем, информация, недоступная для правоохранительных органов, удивительным образом просачивается из коридоров власти в народ. Оно и понятно: кому не хочется похвастаться тем, что вчера видел в двух метрах от себя знаменитость из телевизора. Оттого горожане знают, кто именно дарит местным чиновникам радость культурного времяпровождения. Понятно, что когда эти условно анонимные спонсоры заглядывают в администрацию для решения каких-то своих деловых вопросов, встречают их там со всей южной радушностью. В самом деле, ну как не порадеть таким хорошим людям?

Прокуратура не в курсе

А началось всё с концертов Валерия Меладзе и Сергея Лазарева. Два года подряд, в 2017-м и 2018-м, накануне 8 Марта эти далеко не дешёвые исполнители пели для чиновниц городской и районных администраций. Дамы были в восторге, Instagram пестрил «самострелами» старших специалистов и начальниц отделов на фоне заезжих звёзд. А вот обычные горожане происходящим возмутились – Лазарев как раз собирался представлять Россию на «Евровидении» и цена на его выступление начиналась от 2–3 млн рублей. Кто оплатил концерт? Депутатский запрос на этот счёт был отправлен в прокуратуру, но представители надзорного ведомства лишь развели руками. Единственное, что они выяснили, – конгресс-холл Донского государственного технического университета был почему-то предоставлен бесплатно.

«Мы задавали конкретный вопрос, за счёт каких средств было оплачено выступление Сергея Лазарева, – комментировал депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев. – Вместо этого нам рассказали про безвозмездную аренду зала, главный вопрос так и оставив открытым».

Впрочем, власти сделали вывод из такого депутатского недовольства. Поэтому, когда в сентябре 2019 года отмечалось 270-летие Ростова-на-Дону, на торжественное мероприятие в том же конгресс-холле ДГТУ пригласили не только чиновников, но и депутатов гордумы и Законодательного собрания региона. После вручения грамот и торжественных речей к собравшимся выпорхнула Ани Лорак. Согласно открытым источникам, стоимость её выступления составляет более 45 тыс. долларов. Кто оплатил её прилёт в Ростов, также осталось неизвестным. Впрочем, на этот раз никто депутатский запрос писать не стал. Видимо, концерт понравился.

«Это уже нарушает любые правила приличия. Известно, что гонорары у приглашённых артистов очень серьёзные, и если поделить все потраченные деньги на количество присутствовавших на концерте гостей, то может получиться, что каждый из них получил подарок на сумму больше, чем тот минимум (3 тыс. рублей), который установлен законодательством для государственных и муниципальных служащих», – возмущается ростовская общественница Татьяна Крашенникова.

Валерий Меладзе (фото: Андрей Махонин/ТАСС)

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Генеральный спонсор

Некоторый свет на имена анонимов пролил лишь бывший глава городской администрации Виталий Кушнарёв, который однажды случайно проговорился, назвав имя спонсора.

«Смотрим, какие группы или исполнителей можно пригласить, потом из большого количества звёзд выбираем тех, кто свободен в это время или в принципе сможет поучаствовать. Всё-таки у многих гастроли и отпуска. Таким образом, круг существенно сужается. После этого обращаемся к спонсору, который и договаривается о цене с представителями приглашённых артистов. В этом году в роли генерального спонсора выступит строительная компания «ЮгСтройИнвест». Мы в финансовом процессе не участвуем, дабы нас не обвиняли в том, что мы кого-то лоббируем. А то потом правоохранители задают нам вопросы, из каких источников оплачивалось выступление. Мы никогда не платили из бюджета за приглашение звёзд», – заверил Кушнарёв.

Упомянутый «ЮгСтройИнвест» – компания на юге России известная. Можно сказать, легендарная. Знаменита она тем, что ведёт массовую застройку, возводя один за другим целые жилые комплексы. Одни называют их «реализацией программы по созданию доступного жилья», другие же сравнивают с гетто. Именно при попытке сфотографировать один такой жилой комплекс в Ставрополе был облит зелёнкой и побит известный блогер-фотограф Илья Варламов. «Новая газета» рассказывает и об иных случаях нападений, которые связывают со строительной компанией: неизвестные лица били журналистов, стреляли в юристов, однажды был избит даже секретарь Общественной палаты Ставрополя Григорий Пинчук, который возражал против того, чтобы «ЮгСтройИнвест» построил элитный комплекс на землях в заказнике «Русский лес». В общем, строительная компания пользуется на юге устойчивой и заслуженной репутацией.

На хорошем счету она и у властей Ростова. Да так, что при прямом столкновении интересов застройщика с интересами горожан мэрия оказывается именно на стороне предпринимателей. Так, летом 2018 года для строительства очередного жилого комплекса под топор было пущено 34 из 57 гектаров Александровской рощи. Это привело к массовым акциям протеста – граждане негодовали, что и без того изрядно «облысевший» город лишают зелёного массива. В итоге тогдашний градоначальник Виталий Кушнарёв лично взялся объяснять горожанам, что никакой рощи никогда и не было!

«Само по себе понятия «Александровская роща» не существует. Нет такого объекта. Есть участок площадью 18 гектаров, на котором произрастают деревья», – на голубом глазу рассказывал созванным журналистам Кушнарёв. Зато проект нового строительства – есть, и так как он утверждён, то, по заверению градоначальника, будет реализован в установленные сроки. Что характерно – в этом Кушнарёв не ошибся. Хотя в мае прошлого года сити-менеджер добровольно ушёл в отставку, его сменщик Алексей Логвиненко подхватил падающее знамя, начав с организации очередного бесплатного для зрителей и «ничего не стоящего бюджету» концерта в новогоднюю ночь. В этот раз, правда, Юлианна Караулова и DJ Groove пели на площади для всех ростовчан, а не только для «народных слуг». Артисты попели-поплясали и уехали, а горожане остались один на один с теми самыми «анонимными спонсорами» и чиновниками, которые очень благодарны бизнесу за внебюджетную помощь. Так благодарны, что, кажется, снеси те половину Ростова, и тогда в мэрии будут уверять: проект согласован, разрешения получены. Получается, что очень дорого приходится платить за бесплатные концерты.