Просто хотела отомстить: Отравительнице 25 малышей в Китае вынесли приговор

В марте 2019 года в китайском городе Цзяоцзуо женщина по имени Ван Юнь устроила воспитанникам детского сада, где она работала, необычный завтрак. Кашу она "приправила" нитритом натрия. Это синтетический консервант, который часто добавляют в колбасу, мясные и рыбные деликатесы. В небольших дозах он защищает продукт от ботулизма и в целом безвреден, но превышение ведёт к печальным последствиям. В результате каша для малышей стала в буквальном смысле токсичной.

Просто хотела отомстить - так объяснила Ван Юнь свой поступок, сообщает телеканал BBC. Мстить она хотела своему коллеге: педагоги не сошлись во мнениях относительно воспитания малышей в детском саду.

Завтрак обернулся для 23 из 25 детей группы рвотой и обмороками. Всех их в срочном порядке отправили в больницу. Одного из малышей врачи лечили 10 месяцев, но так и не смогли спасти.

В ходе расследования было установлено, что нитрит натрия женщина применяет не в первый раз. Несколько лет назад она добавляла этот консервант в еду своего мужа. Тот чувствовал недомогание, но серьёзного вреда здоровью ему не было причинено.

Суд приговорил Ван Юнь к смертной казни. В Китае людей расстреливают или делают инъекцию сильного препарата.