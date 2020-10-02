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Просто хотела отомстить: Отравительнице 25 малышей в Китае вынесли приговор

02 октября 2020, 00:20  •  18 • В мире
Отравительнице 25 малышей в детском саду вынесли приговор. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что женщина просто хотела отомстить коллеге.
В марте 2019 года в китайском городе Цзяоцзуо женщина по имени Ван Юнь устроила воспитанникам детского сада, где она работала, необычный завтрак. Кашу она "приправила" нитритом натрия. Это синтетический консервант, который часто добавляют в колбасу, мясные и рыбные деликатесы. В небольших дозах он защищает продукт от ботулизма и в целом безвреден, но превышение ведёт к печальным последствиям. В результате каша для малышей стала в буквальном смысле токсичной.
Просто хотела отомстить - так объяснила Ван Юнь свой поступок, сообщает телеканал BBC. Мстить она хотела своему коллеге: педагоги не сошлись во мнениях относительно воспитания малышей в детском саду.
Завтрак обернулся для 23 из 25 детей группы рвотой и обмороками. Всех их в срочном порядке отправили в больницу. Одного из малышей врачи лечили 10 месяцев, но так и не смогли спасти.
В ходе расследования было установлено, что нитрит натрия женщина применяет не в первый раз. Несколько лет назад она добавляла этот консервант в еду своего мужа. Тот чувствовал недомогание, но серьёзного вреда здоровью ему не было причинено.
Суд приговорил Ван Юнь к смертной казни. В Китае людей расстреливают или делают инъекцию сильного препарата.

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