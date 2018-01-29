Просто испарились: У России нагло и безнаказанно украли триллион долларов

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Академик РАН Сергей Глазьев рассказал, что за последние 30 лет отток средств из российской экономики превысил триллион долларов.

Из российской экономики за последние 30 лет было выведено около триллиона долларов. Об этом рассказал академик РАН Сергей Глазьев в кулуарах World Blockchain and Cryptocurrency Summit в Москве.

Советник президента России отметил, что Россия буквально подарила эти средства мировой финансовой системе, но в действительности от это пользы нашей стране так и не было.

"Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой — кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно", - заметил Глазьев.

При этом, подчеркнул он, "вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении".

Академик РАН добавил, что на данный момент это вызвало деформацию в налогообложении в нашей стране. Фактически " чем больше из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остается".

При этом, подчеркнул Глазьев, цифровые деньги позволят финансовому контролю полностью отслеживать денежные потоки.

Комеентарий Сергея Глазьева размещен на сайте RNS.