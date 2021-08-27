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Просто и гениально: Американский эксперт назвал удивительную особенность ракеты "Циркон"

27 августа 2021, 23:05  •  164 • Политика
Американский военный аналитик Питер Сучиу назвал удивительную особенность ракеты "Циркон". По его словам, решение русских оказалось простым и в то же время гениальным.
Всем известно, что ракета "Циркон" является гиперзвуковым оружием. Это сильно озадачило американских экспертов, поскольку у США попросту не оказалось никаких средств защиты. Ни одна система ПРО не может перехватить ракету, если она летит на гиперзвуковой скорости.
Но многие при этом не заметили другой интересной детали. У "Циркона" нет боеголовки. На это обратил внимание Сучиу в материале американского издания The National Interest. По его словам, ракета небольшая, поэтому не может себе позволить мощную боеголовку, но она ей и не нужна. Снаряд развивает такую безумную скорость, что способен уничтожить военный корабль одной только кинетической энергией.
Скорость и сила гиперзвуковой ракеты настолько значительны, что она может наносить урон одним лишь кинетическим ударом, даже не нуждаясь во взрывчатке,
- приводит слова эксперта "ПолитРоссия".
Отметим, что наличие гиперзвукового оружия у России очень сильно беспокоит Запад. Дело в том, что США потратили не одно десятилетие, чтобы разместить свою систему ПРО по всему миру. На это ушли десятки миллиардов долларов. Однако теперь получается, что вся эти обширная сеть абсолютно бесполезно, когда речь заходит о гиперзвуке.

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