Просто это умная стратегия: заслуженный пилот о «наивных представлениях» американцев о Су-57

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в комментарии Царьграду назвал наивными представления американских экспертов из National Interest о «декоративной роли» новейших российских истребителей Су-57. По его словам, самолеты и не предназначены для серийного производства. Но это не просчет, а «умная стратегия».

Эксперты американского издания National Interest раскритиковали российские истребители Су-57 после того, как Минобороны опубликовало видео, в котором пилоты самолетов нового поколения выполняют фигуры высшего пилотажа.

В США заявили, что передача армии Су-57 не сыграет особой роли в военном планировании России, поскольку объем поставок самолетов слишком мал. В связи с этим в статье выдвигалось предположение, что уникальные самолеты будут играть «декоративную роль» - повышать популярность российских разработок в СМИ, но не более того.

Чтобы такое представление о Су-57 изменилось, отмечали эксперты, в строй должны встать «сотни истребителей-невидимок», а для России это слишком дорого.

По мнению заслуженного пилота России Юрия Сытника, это довольно наивное представление о российской стратегии. Он напомнил, что работа над созданием истребителя пятого поколения в стране ведется уже больше десяти лет, а то, что партия Су-57 была передана Минобороны и обкатывалась в боевых условиях в Сирии, говорит о том, что усовершенствование самолета все еще продолжается.

Собеседник Царьграда предположил, что российский истребитель со временем выйдет в серию под другими именем - «может быть, Су-67, или Су-57М1, М2 там, М3 и прочее».

Любая новая техника, даже знаменитые американские F-22 и F-35 пятого поколения, имеет технические и конструктивные недостатки, говорит Сытник. И если американцы часто закрывают полеты этих самолетов из-за аварий и катастроф, ожидая, пока завершатся разбирательства и будут найдены причины, то в России придерживаются более умной стратегии.

«У них этих машин выпущено уже больше 130. А у нас их не больше полутора десятков. Так вот, дело в том, что нет смысла выпускать большую серию, это и в самом деле дорогие самолеты. Умнее довести его до ума - и уже в серию запустить такой самолет, который бы отвечал всем требованиям заказчика», - говорит собеседник Царьграда.

Сейчас, отмечает Юрий Сытник, испытания Су-57 все еще продолжаются - самолет проверяют на маневренность и скорость, тестируются вооружение и точность бомбометания.

Во время развала Советского Союза, напоминает эксперт, были выпущены Су-27 и Су-30. Тогда «Министерство обороны в развале было», и заказов на новую технику производители не получали. Тогда новые «сушки» доводили до ума, продавая в Китай и Индию. А потом, после обкатки новых моделей, были выпущены сразу Су-34, Су-35 и Су-30М - самолеты поколения 4++.

Вот и теперь доработка Су-57 еще продолжается. И через два-три года стоит ожидать появления модификаций, которые превзойдут F-22 и F-35 по всем показателям, говорит заслуженный пилот России.

Истребители пятого поколения должны прийти в ВКС России на замену тяжелых Су-27. Концепция нового самолета была сформулирована еще в конце 1980-х годов. Новая программа стартовала только в 2001 году при участии «Сухого», «МиГ» и ОКБ им. Яковлева.

Первый опытный истребитель поднялся в воздух в январе 2010 года, спустя год самолет впервые преодолел звуковой барьер. В феврале текущего года стало известно о переброске четырех экземпляров Су-57 в сирийскую провинцию Латакия для испытаний в боевых условиях.

Характеристики новой машины до сих пор держатся в секрете. Известно, что главным достоинством истребителя пятого поколения является незаметность, кроме того, он способен маневрировать с большими перегрузками. Недавно пилотам передали новые экспериментальные летные костюмы, которые должны позволить управлять машиной на небывалых скоростях.