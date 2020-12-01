Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в стратосфере

МиГ-31 поступил на вооружение ещё в советскую армию. Это было в 1983 году. Но недавно Минобороны РФ подписало контракт, по которому весь парк этих самолётов будет модернизирован и перевооружён по последнему слову военной техники.

Окончательно модернизация МиГ-31 до МиГ-31БМ должна закончиться к 2023 году, но уже сейчас есть первые ласточки. Они способны действовать в условиях ближнего космоса.

Автор дзен-канала "Армейский вестникъ" рассказал, что недавно наткнулся на видео, размещённое на американском YouTube-канале. Там уникальный русский ас на уникальном истребителе летит в стратосфере. Иностранцы поражены, о чём активно пишут в комментариях.

Matthew Familia назвал российские достижения поразительными и отметил, что на это Москва выделяет совсем скромный, по меркам США, бюджет.

Если бы весь этот уровень бережливости и эффективности перенести на американский бюджет, то США уже могли бы иметь колонии на Плутоне, - размечтался пользователь.

"Мне нравится всё, что строят эти русские. Я имею в виду, что они не делают причудливые вещи с ненужными выкрутасами. Они строят танки грубые и прочные, насколько это возможно. И это обходится намного дешевле, чем у любой другой страны", - подметил Boere plaas.

"Если бы только Россия и США могли быть вечными союзниками…" - поделился фантазиями tesla goose.

У меня просто челюсть отпала от русских разработок, а храбрость этих парней потрясающая! - признался A Friend.

"Феноменальный самолёт и высочайший технический уровень", - отметил Jathax.