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Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в стратосфере
01 декабря 2020, 00:40 • 128 • В мире
Модернизированный самолёт и закругляющийся силуэт Земли - от этого не может не захватить дух. Русский ас на МиГ-31 поразил американцев. От его полёта в стратосфере у них просто челюсть отпала. Сами признались.
МиГ-31 поступил на вооружение ещё в советскую армию. Это было в 1983 году. Но недавно Минобороны РФ подписало контракт, по которому весь парк этих самолётов будет модернизирован и перевооружён по последнему слову военной техники.
Окончательно модернизация МиГ-31 до МиГ-31БМ должна закончиться к 2023 году, но уже сейчас есть первые ласточки. Они способны действовать в условиях ближнего космоса.
Автор дзен-канала "Армейский вестникъ" рассказал, что недавно наткнулся на видео, размещённое на американском YouTube-канале. Там уникальный русский ас на уникальном истребителе летит в стратосфере. Иностранцы поражены, о чём активно пишут в комментариях.
Matthew Familia назвал российские достижения поразительными и отметил, что на это Москва выделяет совсем скромный, по меркам США, бюджет.
"Мне нравится всё, что строят эти русские. Я имею в виду, что они не делают причудливые вещи с ненужными выкрутасами. Они строят танки грубые и прочные, насколько это возможно. И это обходится намного дешевле, чем у любой другой страны", - подметил Boere plaas.
"Если бы только Россия и США могли быть вечными союзниками…" - поделился фантазиями tesla goose.
"Феноменальный самолёт и высочайший технический уровень", - отметил Jathax.
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