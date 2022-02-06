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«Просто безобразие»: посол России осудил вбросы о якобы возможном «вторжении» РФ на Украину
06 февраля 2022, 14:05 • 53 • В мире
США пытаются свести все проблемы международной безопасности к Украине, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, отметив, что это попытка затушевать истинное положение дел. Дипломат вновь подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину, а также назвал безобразием публикацию агентства Bloomberg о якобы состоявшемся «вторжении» России. Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о публикации Bild про якобы «план» России по присоединению Украины, заметила, что издание перешло все возможные границы морали, нравственности и этики.
© РИА Новости / Gettyimages.ru
США пытаются свести все проблемы международной безопасности к Украине, это абсолютно неправильно. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Это попытка затушевать истинное положение дел», — сказал он.
Антонов вновь подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.
Дипломат также назвал безобразием публикацию американского агентства Bloomberg о якобы состоявшемся вторжении России на Украину. Напомним, ранее Bloomberg выпустило заголовок Russia Invades Ukraine («Россия вторгается на Украину». — RT). В агенстве принесли извинения и заявили, что заголовок был опубликован по ошибке, так как журналисты готовят материалы к различным вариантам развития событий.
«Это просто безобразие, это не поддается никакому объяснению, когда опубликовали заготовки, которые, видимо, стояли в «стенд-бай», когда нажать надо только на кнопку — и вылетает статья о том, что русские уже продвинулись там к Днепру или ещё куда-либо», — отреагировал Антонов.
По словам посла, Москва ожидает новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона, однако пока неясно, какие они будут. В то же время он отметил, что не верит в готовность США обрушить отношения с Москвой.
«Честно говоря, я не верю в то, что американцы готовы обрушить все отношения. Они считают, как мне кажется, что мы не пойдем до конца», — сказал он.
В начале февраля в Белом доме подтвердили подготовку санкционных списков против представителей российских элит и членов их семей на случай «вторжения» РФ на Украину. В посольстве РФ в Вашингтоне тогда отметили, что именно Соединённые Штаты, а не Россия, являются «генератором напряжённости» в последние месяцы.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьёв LIVE» высказалась о публикации издания Bild про якобы «план» России по присоединению Украины.
Помимо этого, комментируя накануне публикацию Bloomberg в эфире телеканала «Москва-24», Захарова обратила внимание, что издание публикует фейковые материалы на системной основе.
«У меня нет этого факта: умышленный, случайный или полуумышленный, случайный. Я знаю, что это системно. Потому что две недели назад был аналогичный вброс в том же самом Bloomberg о том, что якобы Пекин и Москва договорились о том, что отложат вторжение на Украину в связи с проведением Олимпиады в Пекине, была такая абсолютно сумасшедшая история, она была дезавуирована МИДами и Китая, и России», — сказала она.
В свою очередь, зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал безумием сообщения западных стран о том, за сколько дней может быть взят Киев в ходе потенциального российского «вторжения».
«Безумие и паника продолжаются... что, если мы скажем, что США могут захватить Лондон за неделю и привести к гибели 300 тыс. мирных жителей?» — написал он в своём Twitter.
В последнее время США и ряд стран Запада озвучивают заявления о якобы возможном военном «вторжении» России на Украину. Материалы на эту тему также активно продвигают американские и западные СМИ — каких-либо доказательств при этом не приводится. В Москве неоднократно заявляли, что Россия никому не угрожает.
В частности, агентство Reuters опубликовало материал, в котором утверждается, что Россия подготовила примерно 70% сил, которые якобы понадобились бы для «вторжения на Украину». Там также, ссылаясь на неназванного высокопоставленного американского чиновника, утверждают, что если Россия решит вторгнутся в Киев, то город, по мнению американских чиновников, падёт через пару дней. Помимо этого в публикации говорится, что, согласно оценкам США, военные потери Украины могут составить от 5 тыс. до 25 тыс. военнослужащих, а российские — от 3 тыс. до 10 тыс.
Аналогичный материал опубликовала газета The Washington Post. В публикации утверждается, что Россия якобы стянула к границам Украины около 70% сил и средств, необходимых для вторжения — для «нападения» Россия якобы подготовила 83 батальонные тактические группы, каждая из которых состоит из 750 военнослужащих.
Вместе с тем издатель и гендиректор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс сообщил, что в декабре говорил с представителями российских властей, которые подтвердили отсутствие у Москвы агрессивных планов.
«Я не услышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения», — написал он.
Журналист высказал мнение, что Россия не станет нападать на Украину, но даст решительный ответ в случае, если сама будет подвержена нападению.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что Москва не готовит никакого вторжения, а размещать войска на собственной территории может там, где считает нужным.
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