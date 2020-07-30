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"Просто беда". Американист пояснил, зачем Трамп сказал о переносе выборов

30 июля 2020, 20:05  •  47 • Аналитика
© AP Photo / Alex Brandon
Американский лидер Дональд Трамп высказал идею перенести президентские выборы в Соединенных Штатах на более поздний срок.
"Если будет проведено всеобщее голосование по почте (не голосование по открепительному талону, что вполне нормально), выборы 2020 года будут самыми неточными и сфальсифицированными в истории. Это станет огромным унижением для США. Отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать надлежащим образом, надежно и безопасно???" – написал он в Twitter.
При этом, по словам представителя штаба Трампа Хогана Гидли, глава государства, говоря о переносе выборов, "лишь поднял вопрос о хаосе, который создали демократы, настаивая, что все голосование должно проходить по почте".
Американист, политолог Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik поделился своим мнением по этому поводу.
"Трамп не призвал перенести выборы, он в своем Twitter написал, что в случае голосования по почте выборы будут, как он сказал, "неточными". Основания для этого есть, потому что с голосованием по почте в Америке просто беда. После этого Трамп пишет, что в таком случае, может быть, лучше перенести выборы, чтобы люди могли голосовать безопасно и спокойно. То есть его твит – про голосование по почте, а не про перенос выборов. И я думаю, что Трамп не хочет откладывать выборы, о чем он сам неоднократно говорил. Он пытается сопротивляться замыслу ряда либеральных губернаторов, которые хотят устроить поголовное голосование по почте", – считает Дмитрий Дробницкий.
Он объяснил, почему республиканцы против голосования по почте.
"Голосование по почте в США – штука непредсказуемая. Можно сказать, не сильно погрешив против истины, что голосование по почте будет "голосованием губернаторов". То есть что губернаторы "нарисуют" – то и будет. В электоральных циклах Соединенных Штатов последних лет рассылалось по почте в целом по стране около 40 миллионов бюллетеней. При этом от 7 до 10 миллионов терялось на обратной дороге, еще около миллиона изначально не находило адресата. Поэтому если сейчас в США голосовать по почте всем, кто имеет право голоса, это около 130 миллионов – сами считайте, сколько может быть потеряно голосов. Система эта не отлажена и может быть использована для серьезных нарушений", – пояснил Дмитрий Дробницкий.
Поэтому, по его словам, упоминание Трампом переноса выборов – это фигура речи, сам перенос крайне маловероятен.
"Теоретически дату выборов перенести можно, для этого нужно решение двух палат конгресса и президента Соединенных Штатов. Но прецедента такого нет, никогда не переносились выборы в США: ни в период Гражданской войны, ни во время Второй мировой войны, пандемии "испанки" – ничто и никогда не переносило выборы, так что такое решение маловероятно", – отметил Дмитрий Дробницкий.
Выборы президента США назначены на 3 ноября. Сейчас в стране идет активная дискуссия о том, как проводить их в условиях пандемии коронавируса. Ранее Трамп уже критиковал идею голосовать по почте, поскольку, по его мнению, таким образом нельзя избежать фальсификации результатов.
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