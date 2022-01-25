Простая украинка с карабином Z15? Захарова разоблачила фейк британской The Times

Захарова разоблачила фейк The Times про обычную украинку из Киева, которая готовится защищать город от "вторжения России". "Очередная фейковая история про боевиков, из которых западная пропаганда делает антироссийских "борцов за свободу", - указала дипломат.

Британская газета The Times опубликовала статью про "простую гражданку Украины" с карабином Z15 наперевес, готовящуюся отражать "агрессию России". Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию.

Дипломат напомнила, как в 1993 году британская газета The Independent представляла Бен Ладена антисоветским воином, который направляет войска по пути к миру. К чему всё это в итоге привело, известно всем.

А тем, кто забыл, сегодня напомнил "видный российский оппозиционер" Георгий Албуров, разместивший в "Инстаграме" весёлую фотографию на фоне горящих башен-близнецов, в которые и направил в итоге Бен Ладен своё войско в 2001 году,

- указала Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Однако газета The Times смогла превзойти это достижение своей пропагандисткой статьёй о "простой гражданке Украины" с карабином Z15 наперевес, готовящейся на своей киевской кухне отражать "российскую угрозу". Правда, "простая украинка" на деле оказалась женщиной из Сил территориальной обороны Украины, а обмундирование, которое она раздобыла, британским.

Очередная фейковая история про боевиков, из которых западная пропаганда делает антироссийских "борцов за свободу",

- резюмировала Мария Захарова.