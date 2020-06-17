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Простая сложная математика. Как стать богаче и заработать миллион?

17 июня 2020, 07:00  •  105 • Аналитика
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Что нужно сделать, чтобы получать больше денег? Удача или финансовая грамотность – что важнее? А если кризис? Как просчитать убытки? Почему мы не можем научиться экономить и копить? И поможет ли разбогатеть случай? На сложные и вечные вопросы отвечает руководитель блока инвестпродуктов компании "Открытие Брокер" Антон Шабанов.
02:04 Это важный вопрос финансовой грамотности, прежде всего. Если мы говорим о том, кто и сколько получает за свой труд, это вопрос вознаграждения в каждой отдельно взятой компании. Это зависит от уровня бизнеса, от сферы деятельности и так далее, и тому подобное. Но, если мы говорим про действительно богатых людей, миллиардеров, прежде всего, не просто миллионеров, здесь, всё-таки, совсем другой вопрос. Это то, как деньги заработанные, в дальнейшем инвестируются, накапливаются, то есть, работают ли деньги на самого человека.
06:02 Просто у нас, благодаря многим фильмам в том числе, остаётся такое ощущение, что любые инвестиции, биржевой рынок и финансовый рынок – это всегда азарт, удача, улыбка, вдруг повезёт, вдруг нет. Это математически точный расчёт. Это работа. Работа, кстати, не самая простая.
10:52 Я искренний сторонник того, что любое финансовое планирование – это не каторга. Это не должно приносить какие-то неудобства самому человеку, который живёт по своему финансовому плану. Он должен жить спокойно, так же, как он жил. Если он любит кофе, пусть он его пьёт каждый день, просто планирует, что, возможно, не каждый день, а через день, если это возможно, если он хочет больше откладывать, и так далее, и тому подобное. … Но чтобы пятилетку за пять дней – вот в финансах я это сильно не люблю, против категорически.
12:31 Я искренне считаю, что мы свою финансовую грамотность в последние годы повышаем. И очень сильно. Как минимум, жизнь точно заставляет. У нас просто выхода уже особо нет. Я думаю, что большинство наших зрителей сейчас при слове "пенсия" уже вряд ли рассчитывают на Пенсионный фонд России. И, наверняка, будет сам себе откладывать какую-то денежку.
16:01 То, что мы видим сейчас в нашей экономике, это эпоха сверхпотребления. То есть мы на самом деле потребляем даже больше, чем нам нужно. И вот, если вы осознанно, то есть, когда вы будете все просчитывать в рамках своего финансового плана, будете своё потребление считать, здесь нет никакого противовеса друг против друга. Вы будете потреблять то, что вам нужно, и экономика точно полностью не встанет, но и общество сверхпотребления мы также не увидим.
16:44 Если бы была такая универсальная формула "пять шагов", что сделать, и ты финансово грамотный, по крайней мере, с каким-то базисом, я думаю, то все бы в мире были уже финансово грамотными. Увы, это очень непростой вопрос.
17:51 Есть сайт по финансовой грамотности ЦБ РФ. Вот так прямо можно ввести в любом поисковике. Там собрано огромное количество информации, вполне себе достаточной для каких-то первых шагов. Вот, если вы прочитаете этот сайт, по крайней мере, какую-то его основу, и поймёте, что вам это действительно интересно, вы это понимаете, и вы хотите в этом развиваться, там уже идут последующие ссылки и курсы, где это можно изучать.
19:04 Не забывайте, никто за вас не примет никакого финансового решения, потому что это ваши деньги. И только вы будете принимать какое-то финансовое решение, и только вы будете на этом зарабатывать.
20:42 Я искренне считаю, что всё искусство инвестиций состоит в глобальном смысле из двух частей. Первая, как раз вот математика,… а вторая это то, что называется психологией инвестиций. … то есть то, что оцифровано не очень сильно.
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