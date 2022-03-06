Простая поездка открыла глаза экс-министру Италии на санкции: "Я был убеждён!"

Простая будничная поездка открыла глаза экс-министру промышленности, торговли и ремёсел Италии Паоло Савона на санкции против России, которыми Запад пытается задавить нашу страну. "Я был убеждён!" - пишет в своём Twitter опешивший политик.

В своём аккаунте экс-министр признался, что обычная поездка открыла ему глаза на последствия санкций.

"Я был убеждён, что санкции введены против России, до тех пор, пока не заехал на бензоколонку", - написал он.

Комментируя слова итальянского политика, блогер Сергей Колясников напомнил западным политикам, что им ещё много предстоит удивляться.

"А экс-министр Италии, который такое пишет, вообще в курсе, что Россия ещё не вводила никаких контрсанкций?" - написал он в своём Telegram-канале ZERGULIO.

Ранее британская Shell объявила, что намерена выйти из всех совместных с компаниями из России проектов. Но позже принесла извинения за новый контракт на поставки нефти из России.