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Простая поездка открыла глаза экс-министру Италии на санкции: "Я был убеждён!"

06 марта 2022, 10:20  •  164 • Политика
Простая будничная поездка открыла глаза экс-министру промышленности, торговли и ремёсел Италии Паоло Савона на санкции против России, которыми Запад пытается задавить нашу страну. "Я был убеждён!" - пишет в своём Twitter опешивший политик.
В своём аккаунте экс-министр признался, что обычная поездка открыла ему глаза на последствия санкций.
"Я был убеждён, что санкции введены против России, до тех пор, пока не заехал на бензоколонку", - написал он.
Комментируя слова итальянского политика, блогер Сергей Колясников напомнил западным политикам, что им ещё много предстоит удивляться.
"А экс-министр Италии, который такое пишет, вообще в курсе, что Россия ещё не вводила никаких контрсанкций?" - написал он в своём Telegram-канале ZERGULIO.
Ранее британская Shell объявила, что намерена выйти из всех совместных с компаниями из России проектов. Но позже принесла извинения за новый контракт на поставки нефти из России.

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