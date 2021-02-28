Простая истина для Берлина - про Украину придётся забыть: "Ни денег, ни воли"

Немецкий политолог Александр Рар назвал решение по "Северному потоку - 2", которое устроит всех, кроме Украины. "Ни денег, ни воли у неё нет", - объяснил эксперт.

Реализация проекта "Северный поток - 2" с сохранением транзита через Украину будет компромиссным решением для России, Германии и США, считает немецкий политолог Александр Рар. Потому что из-за жадности Киева российский газопровод в итоге всё равно полностью заменит транзит через Незалежную.

По словам эксперта, власти Германии готовы закупать в значительных объёмах американский сжиженный газ, а также поддерживать транзит газа через Украину. Однако одновременно с этим в Берлине понимают необходимость скорейшего завершения строительства газопровода "Северный поток - 2" для диверсификации поставок топлива в Европу.

Политолог полагает, что для России это также является вполне приемлемым вариантом. Потому что в конечном итоге "Северный поток - 2" всё равно полностью заменит поставки газа через Украину. И виноват в этом будет сам Киев.

Украине нужно провести гигантскую работу по модернизации всей газотранспортной системы, но ни денег, ни воли у неё на это нет,

- цитирует мнение эксперта издание "Взгляд".

Немецкий политолог пояснил, что украинские власти не хотят брать деньги на модернизацию своей ГТС ни у России, ни у Запада, так как в этом случае придётся делиться прибылью.