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Простая истина для Берлина - про Украину придётся забыть: "Ни денег, ни воли"

28 февраля 2021, 03:40  •  97 • Политика
Немецкий политолог Александр Рар назвал решение по "Северному потоку - 2", которое устроит всех, кроме Украины. "Ни денег, ни воли у неё нет", - объяснил эксперт.
Реализация проекта "Северный поток - 2" с сохранением транзита через Украину будет компромиссным решением для России, Германии и США, считает немецкий политолог Александр Рар. Потому что из-за жадности Киева российский газопровод в итоге всё равно полностью заменит транзит через Незалежную.
По словам эксперта, власти Германии готовы закупать в значительных объёмах американский сжиженный газ, а также поддерживать транзит газа через Украину. Однако одновременно с этим в Берлине понимают необходимость скорейшего завершения строительства газопровода "Северный поток - 2" для диверсификации поставок топлива в Европу.
Политолог полагает, что для России это также является вполне приемлемым вариантом. Потому что в конечном итоге "Северный поток - 2" всё равно полностью заменит поставки газа через Украину. И виноват в этом будет сам Киев.
Украине нужно провести гигантскую работу по модернизации всей газотранспортной системы, но ни денег, ни воли у неё на это нет,
- цитирует мнение эксперта издание "Взгляд".
Немецкий политолог пояснил, что украинские власти не хотят брать деньги на модернизацию своей ГТС ни у России, ни у Запада, так как в этом случае придётся делиться прибылью.

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