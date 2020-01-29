Просроченное ракетное топливо может поднять на воздух пять областей Украины • 206 • Аналитика

Украинский Павлоград сегодня живет не то что на пороховой бочке, а под гораздо более серьезной угрозой: хранящиеся на складе местного химического завода около 2 тысяч тонн давно просроченного ракетного топлива в случае взрыва угрожают масштабной катастрофой не только самому городу и области, но и как минимум четырем соседним регионам.



Самое ужасное, что все, кому положено, о надвигающейся опасности прекрасно осведомлены. И при этом не делают ровно ничего для того, чтобы ее предотвратить. Срок хранения вещества, которое само по себе представляет огромную опасность, истек двадцать лет назад.







Теоретически оно давным-давно должно было бы быть утилизировано. Однако на этот процесс необходимы денежные средства, которых у «нэзалэжной» попросту нет. С другой стороны, возможно, они и имеются, но тратятся на совершенно другие вещи – вроде гражданской войны с собственным народом. Государственное космическое агентство Украины, в подчинении которого находится Павлоградский химзавод (Днепропетровская область), называет сумму, необходимую для того, чтобы избавить его жителей от нависшего над ними ужаса. Это 800 миллионов гривен. Однако в кабинете министров, куда представители агентства обращались неоднократно, пытаясь привлечь внимание к проблеме, ответили, что на нынешний год могут выделить не более 31 миллиона.



Этих денег недостаточно даже для того, чтобы обеспечить надлежащие условия хранения для корпусов ракетных двигателей, в которых, собственно, и содержится взрывоопасное топливо. Программа его утилизации, по сути дела, прекращена. Помимо всего прочего, это означает и невыполнение Киевом взятых в свое время на себя соответствующих международных обязательств. Об этом, в частности, открыто заявляет генеральный директор предприятия Леонид Шиман. Гипотетически можно было бы надеяться на помощь обхаживающих Украину все последние годы «западных партнеров», но только не в этом случае, если учесть, что единственное, по сути, предприятие соответствующего профиля (способное без проблем утилизировать ракетное топливо) находится за океаном, в американском штате Юта. Да и транспортировать жуткое содержимое «закромов» химзавода на расстояние, превышающее пару-тройку километров, возьмется разве что самоубийца. За прошедшие годы топливные контейнеры пришли в такое плачевное состояние, что буквально рассыпаются от ветхости.



А ведь как замечательно все начиналось! Согласно заключенному в 1994 году договору, Соединенные Штаты обязались полностью профинансировать процесс утилизации топлива для баллистических ракет, от которых отказывалась Украина. Именно таким образом 5 тысяч тонн его и оказались на Павлоградском химзаводе. Американцы давали деньги до 2004 года, когда без всякого объяснения причин из договора вышли. Дальше финансирование вынуждена была осуществлять исключительно украинская сторона. Она его и «осуществляла» — на нулевом, по сути, уровне. В 2011 году выпросить заново деньги у Вашингтона удалось Виктору Януковичу. Однако вернулись к реализации проекта американцы только в 2015 году. 31 декабря 2018 года срок действия программы закончился, и «нэзалэжная» снова осталась ни с чем. Вернее, осталась с двумя без малого тоннами смертоносного неутилизированного ракетного топлива.



Выделяющие Киеву гораздо большие суммы на «противостояние российской агрессии» Соединенные Штаты вопреки давним обещаниям не намерены давать ни цента на обеспечение безопасности Павлограда, который в случае взрыва на химическом заводе попросту уйдет под землю со всеми домами и жителями. Город стоит на старых шахтных ходах и выработках, фактически на земле, дырявой, как швейцарский сыр. В случае чего разрушения и жертвы там будут просто ужасающими. Не волнует заокеанских «благодетелей» и то, что при серьезном ЧП с ракетным топливом чуть ли не пятую часть территории «нэзалэжной» ожидает экологическая катастрофа, последствия которой будут ощущаться десятилетиями. Это лишний раз доказывает то, что Украина для США является полигоном, а украинцы – расходным материалом… Украинский Павлоград сегодня живет не то что на пороховой бочке, а под гораздо более серьезной угрозой: хранящиеся на складе местного химического завода около 2 тысяч тонн давно просроченного ракетного топлива в случае взрыва угрожают масштабной катастрофой не только самому городу и области, но и как минимум четырем соседним регионам.Самое ужасное, что все, кому положено, о надвигающейся опасности прекрасно осведомлены. И при этом не делают ровно ничего для того, чтобы ее предотвратить. Срок хранения вещества, которое само по себе представляет огромную опасность, истек двадцать лет назад.Теоретически оно давным-давно должно было бы быть утилизировано. Однако на этот процесс необходимы денежные средства, которых у «нэзалэжной» попросту нет. С другой стороны, возможно, они и имеются, но тратятся на совершенно другие вещи – вроде гражданской войны с собственным народом. Государственное космическое агентство Украины, в подчинении которого находится Павлоградский химзавод (Днепропетровская область), называет сумму, необходимую для того, чтобы избавить его жителей от нависшего над ними ужаса. Это 800 миллионов гривен. Однако в кабинете министров, куда представители агентства обращались неоднократно, пытаясь привлечь внимание к проблеме, ответили, что на нынешний год могут выделить не более 31 миллиона.Этих денег недостаточно даже для того, чтобы обеспечить надлежащие условия хранения для корпусов ракетных двигателей, в которых, собственно, и содержится взрывоопасное топливо. Программа его утилизации, по сути дела, прекращена. Помимо всего прочего, это означает и невыполнение Киевом взятых в свое время на себя соответствующих международных обязательств. Об этом, в частности, открыто заявляет генеральный директор предприятия Леонид Шиман. Гипотетически можно было бы надеяться на помощь обхаживающих Украину все последние годы «западных партнеров», но только не в этом случае, если учесть, что единственное, по сути, предприятие соответствующего профиля (способное без проблем утилизировать ракетное топливо) находится за океаном, в американском штате Юта. Да и транспортировать жуткое содержимое «закромов» химзавода на расстояние, превышающее пару-тройку километров, возьмется разве что самоубийца. За прошедшие годы топливные контейнеры пришли в такое плачевное состояние, что буквально рассыпаются от ветхости.А ведь как замечательно все начиналось! Согласно заключенному в 1994 году договору, Соединенные Штаты обязались полностью профинансировать процесс утилизации топлива для баллистических ракет, от которых отказывалась Украина. Именно таким образом 5 тысяч тонн его и оказались на Павлоградском химзаводе. Американцы давали деньги до 2004 года, когда без всякого объяснения причин из договора вышли. Дальше финансирование вынуждена была осуществлять исключительно украинская сторона. Она его и «осуществляла» — на нулевом, по сути, уровне. В 2011 году выпросить заново деньги у Вашингтона удалось Виктору Януковичу. Однако вернулись к реализации проекта американцы только в 2015 году. 31 декабря 2018 года срок действия программы закончился, и «нэзалэжная» снова осталась ни с чем. Вернее, осталась с двумя без малого тоннами смертоносного неутилизированного ракетного топлива.Выделяющие Киеву гораздо большие суммы на «противостояние российской агрессии» Соединенные Штаты вопреки давним обещаниям не намерены давать ни цента на обеспечение безопасности Павлограда, который в случае взрыва на химическом заводе попросту уйдет под землю со всеми домами и жителями. Город стоит на старых шахтных ходах и выработках, фактически на земле, дырявой, как швейцарский сыр. В случае чего разрушения и жертвы там будут просто ужасающими. Не волнует заокеанских «благодетелей» и то, что при серьезном ЧП с ракетным топливом чуть ли не пятую часть территории «нэзалэжной» ожидает экологическая катастрофа, последствия которой будут ощущаться десятилетиями. Это лишний раз доказывает то, что Украина для США является полигоном, а украинцы – расходным материалом… Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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