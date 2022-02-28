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Проспать перемирие: Политолог расставил приоритеты украинских переговорщиков с Россией
28 февраля 2022, 10:15 • 552 • Политика
Белорусский политолог Юрий Воскресенский не исключил, что прежде чем начать переговоры с представителями России, украинская делегация сначала захочет выспаться. Так что время переговоров может сместиться.
Пока в МИД Белоруссии рапортуют о подготовке всего необходимого для двусторонних переговоров России и Украины, информированные источники сообщают о том, что из Незалежной делегация ещё только прибыла в республику. Наша делегация, напомним, в Белоруссии находится со вчерашнего дня.
Уж откуда едут украинцы, раз их приходится ждать чуть ли не сутки, - большой вопрос.
Тем временем белорусский политолог Юрий Воскресенский уточнил, что украинцы "въехали на белорусскую территорию и направляются к месту проведения переговоров на берегу Припяти".
Впрочем, в приоритете у украинской делегации может быть отнюдь не обсуждение мирного урегулирования сложившейся после начала спецоперации ситуации, а совсем иное. В частности, политолог уточнил, что украинцы сначала захотят выспаться с дороги.
"Есть информация, что украинская делегация захочет выспаться после дороги, - уточнил он в беседе с РИА Новости. - Не исключено, что время переговоров сместится. Но, главное, чтобы они состоялись".
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