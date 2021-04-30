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Прослывшая любовницей Зеленского пресс-секретарь подала в отставку
30 апреля 2021, 17:45 • 170 • Политика
Украинская чиновница уже написала заявление
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель приняла решение об уходе с должности. Известно, что она написала заявление об увольнении, о чем заявили представители офиса главы Незалежной.
Отмечается, что Мендель написала уже третье заявление. В прошлые разы администрация Зеленского отказывалась увольнять госслужащую. В офисе сообщили, что пресс-секретарь президента имеет множество претензий по своим рабочим условиям, при этом обладая крайне непростым характером.
Как пишет издание "Страна.ua", главное недовольство работой пресс-секретаря выражает руководитель администрации президента Андрей Ярмак, настаивающий на увольнении Мендель. Однако сам Зеленский хорошо относится к Юлии. Впрочем, на этот раз пресс-секретарь не собирается задерживаться из-за президента. Офис же уже подыскивает новую кандидатуру.
"Но последнее слово, в любом случае, будет за Зеленским", – приводит издание заявление источника.
По информации СМИ, Мендель нередко оказывалась в центре скандалов, отталкивая от Зеленского и руководителя администрации президента журналистов, записывая видео с комментариями слухов о своей беременности от главы государства, а также любовной связи с лидером.
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