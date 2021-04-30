Прослывшая любовницей Зеленского пресс-секретарь подала в отставку

Владимир Зеленский. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Украинская чиновница уже написала заявление

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель приняла решение об уходе с должности. Известно, что она написала заявление об увольнении, о чем заявили представители офиса главы Незалежной.

Отмечается, что Мендель написала уже третье заявление. В прошлые разы администрация Зеленского отказывалась увольнять госслужащую. В офисе сообщили, что пресс-секретарь президента имеет множество претензий по своим рабочим условиям, при этом обладая крайне непростым характером.

Как пишет издание "Страна.ua", главное недовольство работой пресс-секретаря выражает руководитель администрации президента Андрей Ярмак, настаивающий на увольнении Мендель. Однако сам Зеленский хорошо относится к Юлии. Впрочем, на этот раз пресс-секретарь не собирается задерживаться из-за президента. Офис же уже подыскивает новую кандидатуру.

"Но последнее слово, в любом случае, будет за Зеленским", – приводит издание заявление источника.

По информации СМИ, Мендель нередко оказывалась в центре скандалов, отталкивая от Зеленского и руководителя администрации президента журналистов, записывая видео с комментариями слухов о своей беременности от главы государства, а также любовной связи с лидером.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) В прошлом году Юлия заявила, комментируя слухи о беременности от Зеленского, что материал с подобным содержанием является "статьей топ-фейкосоздателей года". Недавно Мендель умудрилась оконфузиться в социальных сетях, допустив ошибку в простой конструкции из трех слов на английском языке. На промах пресс-секретаря в "Фейсбук" мигом отреагировал экс-депутат Рады Сергей Высоцкий.

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