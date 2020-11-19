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Прославившаяся своими перлами Джен Псаки получила должность у Байдена

19 ноября 2020, 13:40  •  229 • Политика
Джен Псаки неоднократно становилась героиней новостных публикаций. Российские журналисты не скрывали иронии, фиксируя её перлы и сомневаясь в компетентности этой женщины. Бывшая пресс-секретарша Барака Обамы получила должность у Байдена.
После победы Дональда Трампа в 2016 году Псаки ушла из большой политики и устроилась на телеканал CNN комментатором. Но этот период её жизни, похоже, подходит к концу. Считающий себя избранным президентом США Джо Байден позвал её на должность главы группы контроля ключевых назначений администрации.
Псаки работала пресс-секретарём Барака Обамы и с 2013 года как официальный представитель Госдепа часто общалась с прессой. На брифингах она много раз оказывалась в неловкой ситуации из-за своей необъективности или недостаточной информированности. Например, когда в мае 2014 года на востоке Украины прошли референдумы, Псаки рассказала о "карусели", в которой участвовали дети, а также москвичи и петербуржцы, отдававшие свои голоса. Тогда журналист попросил уточнить, что она понимает под словом "карусель" в данном случае.
"Знаете, я, вообще-то, у меня так в бумажке написано, сама не очень знакома с этим термином, я обязательно уточню!" - пообещала Дженнифер Псаки.
Победитель на выборах президента США 2020 года ещё официально не объявлен. Формально Байден пока не наделён правом раздавать должности в своей администрации. Президентом по праву он сможет себя называть только после инаугурации, которая пройдёт в конце января 2021 года. Если, конечно, Дональд Трамп не сможет доказать фальсификацию выборов и проиграет суды.

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