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Прославившаяся мастер-классом по стоянию на коленях Геращенко ушла вслед за Порошенко
16 мая 2019, 22:24 • 102 • В мире
Вслед за проигравшим борьбу за пост президента Украины Петром Порошенко уходит его представитель в Минске Ирина Геращенко. Политик широко прославилась выходкой, случившейся во время дебатов Порошенко и Владимира Зеленского: когда те решили встать на колени, Геращенко показала настоящий мастер класс. Она бросилась вперед, чтобы быть на виду, и с размаху бухнулась на колени даже раньше, чем сам Порошенко, моментально став мемом в соцсетях.
О своем решении уйти Геращенко объявила сегодня, 16 мая. Вице-спикер Верховной Рады также является полномочным представителем Киева в Минске.
"Я сегодня написала заявление как уполномоченный президента Порошенко по вопросам мирного урегулирования, как представитель в гуманитарной подгруппе и прошу освободить меня от этих полномочий", - передает отрывок заявления Геращенко ТАСС.
Согласно данным портала Утро.ру, среди прочих обоснований своей отставки скандальная представительница Киева заявила, мол, нынешняя рабочая группа, которая занимается вопросами войны в Донбассе, нуждается в изменениях. Причем не только со стороны Украины, но и России и ОБСЕ.
То касается самой Геращенко, то в ее обязанности входила организация обмена пленными между украинской стороной и защитниками Донбасса. Однако полпреда часто обвиняли в том, что она попросту срывает эти обмены.
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