Прославившаяся мастер-классом по стоянию на коленях Геращенко ушла вслед за Порошенко

О своем решении уйти Геращенко объявила сегодня, 16 мая. Вице-спикер Верховной Рады также является полномочным представителем Киева в Минске.

"Я сегодня написала заявление как уполномоченный президента Порошенко по вопросам мирного урегулирования, как представитель в гуманитарной подгруппе и прошу освободить меня от этих полномочий", - передает отрывок заявления Геращенко ТАСС.

Согласно данным портала Утро.ру, среди прочих обоснований своей отставки скандальная представительница Киева заявила, мол, нынешняя рабочая группа, которая занимается вопросами войны в Донбассе, нуждается в изменениях. Причем не только со стороны Украины, но и России и ОБСЕ.

То касается самой Геращенко, то в ее обязанности входила организация обмена пленными между украинской стороной и защитниками Донбасса. Однако полпреда часто обвиняли в том, что она попросту срывает эти обмены.