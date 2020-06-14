Просил Зеленский, а COVID-19 подтвердился у его жены. Один вопрос - где заразилась?

Заболела коронавирусом жена президента Украины Владимира Зеленского - Елена Зеленская. Пока неизвестно, где именно могла подхватить COVID жена главы государства. Власти Украины сообщили, что "проводится эпидемиологическое расследование". Медики проверяют всех, кто контактировал с Еленой Зеленской. У президента и детей тесты отрицательные.

У себя в Facebook Елена Зеленская написала, что не чувствовала никаких симптомов недомогания.

"Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил - маски, перчатки, минимум контактов. Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности", - пояснила Елена Зеленская.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский рассказал, как всерьёз задумывался о том, чтобы самому заразиться коронавирусом. Так он хотел доказать людям, что это опасно, но всё равно новое заболевание не такое смертоносное, как чума. Глава государства даже обсуждал эти планы со своей командой. Он думал, что может заразиться коронавирусом и сразу изолироваться в офисе на Банковой. Такие мысли приходили президенту Украины, когда в стране была сложная ситуация с заболеваемостью.

Однако команда не поддержала желание президента. Он также вынужден был отказаться от этой идеи из-за семьи.

"Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы", - заявил президент.