Просил не депортировать: Власти Канады рассмотрят обращение фигуранта дела о геноциде в Ейске

По словам представителя Комиссии по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анны Пейп, иммиграционные власти рассматривают просьбу бывшего переводчика, однако слушания по существу ещё не назначены.

Заявление с просьбой закрыть дело из-за отсутствия юрисдикции было подано адвокатом господина Оберлендера, сейчас оно в иммиграционном отделе IRB. "Отдел рассматривает заявление и в данный момент ожидает дополнительных документов по этому вопросу, они должны быть поданы не позднее 28 февраля 2020 года", - цитирует слова Пейп "РИА Новости".

Сколько времени займёт вся процедура, представитель IRB не уточнила.

Как сообщил ранее адвокат Гельмута Оберлендера Рон Поултон, процесс депортации его подзащитного уже начат, однако до завершения ещё очень далеко. По его словам, пока никакого процесса экстрадиции не ведётся.

В декабре прошлого года Верховный суд Канады отказался рассматривать апелляцию, поданную Оберлендером на решение властей лишить его канадского гражданства.

Оберлендер не отрицает того, что он служил в зондеркоманде, но, по его словам, он был всего лишь переводчиком и ему тогда было 17 лет. Служить его якобы заставили "под страхом смерти", а к убийству детей он никакого отношения не имеет.

Следственный комитет обратился к канадским властям с просьбой предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера ещё на прошлой неделе. По данным следствия, он служил переводчиком в зондеркоманде СС-10а под командованием доктора Курта Кристмана. Подразделение действовало на Кубани в 1942-1943 годах. На вооружении у зондеркоманды были мобильные газовые камеры, она была причастна не только к убийству детей в Ейске, но и к другим преступлениям, в частности к убийству воспитанников ейского детского дома.

В начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом - около 300 детей и воспитателей. Однако в конце лета 1942 года город был оккупирован. Известно, что в октябре фашистские каратели погрузили детей в несколько машин. Пройдет ещё 15 минут, после чего будет зафиксировано в безликих протоколах - все дети мертвы.

Уникальные документы представило Управление ФСБ по Краснодарскому краю. В бумагах - заключения экспертов и показания свидетелей. Как пишет "РИА Новости", один из документов датирован 15 апреля 1943 года. То есть с момента трагедии прошло около полугода.

К документам прилагаются и списки убитых. В ряд обозначены сотни фамилий детей, даты рождения, национальности: русские, евреи, украинцы, армяне, грузины, чехи. Примечательно то, что в списке были два ребёнка, у которых в графе "Национальность" стояло "немец". Общая деталь, которая объединяет все жертвы, - инвалидность.