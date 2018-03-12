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На Украине жителям Донбасса и Крыма предложили молить о прощении
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Проси прощения: Украина ждет извинений от Донбасса и Крыма

12 марта 2018, 20:54  •  196 • Карикатуры
Бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко подготовил законопроект, согласно которому жители Крыма и Донбасса должны просить прощения у Киева. Прощенные не смогут работать в органах власти и голосовать на выборах

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