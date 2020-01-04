Прошёл ирано-иракскую войну: Верховный лидер Ирана назвал преемника убитого генерала Сулеймани

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал имя преемника убитого в аэропорту Багдада генерала Касема Сулеймани на посту командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Теперь эту должность будет занимать генерал Исмаил Каани.

Об этом назначении сообщает агентство SANA.

О Каани известно, что он был заместителем командира подразделения и даже прошёл ирано-иракскую войну.

Напомним, ранее стало известно об убийстве Сулеймани в аэропорту Багдада. По данным СМИ, его самолёт едва успел прибыть в аэропорт, а сам генерал выйти из него, как был нанесён авиаудар. В результате авианалёта погибли все, кто в тот момент находился у самолёта.

Один из высокопоставленных политиков уточнил, что тело Сулеймани опознали по его кольцу. В Иранее объявлен трёхдневный траур.

СМИ не исключили, что убийство иранского генерала может оказаться "потенциальным поворотным моментом" - катализатором, который приведёт к жестокому возмездию Тегерана против Соединённых Штатов и Израиля.

Иран пообещал ответить США на убийство генерала Сулеймани в ближайшее время.