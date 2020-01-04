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Прошёл ирано-иракскую войну: Верховный лидер Ирана назвал преемника убитого генерала Сулеймани
04 января 2020, 10:09 • 161 • В мире
Стало известно имя того, кто будет преемником убитого генерала Касема Сулеймани. Верховный лидер Ирана назвал его имя. Как сообщает SANA, теперь командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР будет Исмаил Каани. Как отмечается в СМИ, он прошёл ирано-иракскую войну.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал имя преемника убитого в аэропорту Багдада генерала Касема Сулеймани на посту командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Теперь эту должность будет занимать генерал Исмаил Каани.
Об этом назначении сообщает агентство SANA.
О Каани известно, что он был заместителем командира подразделения и даже прошёл ирано-иракскую войну.
Напомним, ранее стало известно об убийстве Сулеймани в аэропорту Багдада. По данным СМИ, его самолёт едва успел прибыть в аэропорт, а сам генерал выйти из него, как был нанесён авиаудар. В результате авианалёта погибли все, кто в тот момент находился у самолёта.
Один из высокопоставленных политиков уточнил, что тело Сулеймани опознали по его кольцу. В Иранее объявлен трёхдневный траур.
СМИ не исключили, что убийство иранского генерала может оказаться "потенциальным поворотным моментом" - катализатором, который приведёт к жестокому возмездию Тегерана против Соединённых Штатов и Израиля.
Иран пообещал ответить США на убийство генерала Сулеймани в ближайшее время.
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