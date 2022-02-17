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Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное
17 февраля 2022, 23:10 • 206 • Политика
Русский дипломат в ООН показал всем членам Совбеза материалы, свидетельствующие о военных преступлениях Украины в Донбассе. "Готовьтесь увидеть ужасное", - предупредил он.
С таким заявлением выступил в четверг в ООН замглавы МИД России Сергей Вершинин. Он отметил, что постпредство России при организации предоставило всем странам-членам Совбеза материалы, собранные Следственным комитетом России и RT. Они содержат доказательства того, что украинская армия совершает в Донбассе военные преступления и использует запрещённые методы войны.
- подчеркнул дипломат.
Отметим, что Россия и республики Донбасса уже неоднократно уличали Украину в использовании запрещённых методов ведения войны. Это и теракты, устраеваемые украинскими диверсантами, и обстрел жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, и снайперская стрельба по мирным жителям, и сброс мин с беспилотника, и многое другое. Однако покровительствующий киевскому режиму Запад, как и в целом международное сообщество, предпочитает не замечать украинские преступления.
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