Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём гово...
В небе над Донецком замечены истребители неизвестной принадлежности
Хотим заказать столик на всю 106-ю дивизию ВДВ: необычный звонок в киевское кафе
Главная / Политика

Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное

17 февраля 2022, 23:10  •  206 • Политика
Русский дипломат в ООН показал всем членам Совбеза материалы, свидетельствующие о военных преступлениях Украины в Донбассе. "Готовьтесь увидеть ужасное", - предупредил он.
С таким заявлением выступил в четверг в ООН замглавы МИД России Сергей Вершинин. Он отметил, что постпредство России при организации предоставило всем странам-членам Совбеза материалы, собранные Следственным комитетом России и RT. Они содержат доказательства того, что украинская армия совершает в Донбассе военные преступления и использует запрещённые методы войны.
Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное,
- подчеркнул дипломат.
Отметим, что Россия и республики Донбасса уже неоднократно уличали Украину в использовании запрещённых методов ведения войны. Это и теракты, устраеваемые украинскими диверсантами, и обстрел жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, и снайперская стрельба по мирным жителям, и сброс мин с беспилотника, и многое другое. Однако покровительствующий киевскому режиму Запад, как и в целом международное сообщество, предпочитает не замечать украинские преступления.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


206
Источник
Похожие новости
17 февраля 2022, 08:00
Украинский консул одним хэштегом разозлил жителей Черногории: "Позор! Покиньте страну!"
17 февраля 2022, 09:45
Первый олимпийский медалист Украины нарушил сразу два "запрета" Киева
17 февраля 2022, 09:45
Как разделят Украину? Русские предложили "не жадничать"
17 февраля 2022, 15:35
Кремль раскрыл засекреченные записи после вранья Парижа о Донбассе
17 февраля 2022, 00:25
"Да ладно?!": Диалог Макрона и Шольца о России стал подовом для шутки
17 февраля 2022, 15:35
В Киеве митинг у Верховной рады: начались стычки активистов с полицией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2022, 08:55
Сорос не помог премьер-министру – пришлось бежать
14 февраля 2022, 02:25
Ещё одна тайна переговоров Путина и Макрона раскрыта. Хватило 20 секунд
16 февраля 2022, 16:50
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём говорил" - Рар
11 февраля 2022, 03:50
"Россия нас не уважает": Британцы увидели в поведении Трасс подарок русской пропаганде
14 февраля 2022, 23:25
Кедми дал трагичный прогноз, расшифровав заявление Путина
11 февраля 2022, 00:20
Решение Путина по мигрантам. Военкор оценил ход: "Полетят клочки"
12 февраля 2022, 02:35
Боррель, Кулеба и "тяжёлые" санкции. Шойгу доходчиво ответил
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.