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«Прошли ситуации, когда была крайняя опасность»: Собянин оценил обстановку в Москве после снятия ограничений по COVID-19

28 июня 2020, 13:55  •  66 • В России
Мэр Москвы Сергей Собянин констатировал, что постепенная отмена ограничений, введённых в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, не привела к всплеску заболеваемости в столице. Градоначальник отметил, что за последнюю неделю снижается количество новых заболевших и сокращается число госпитализаций. По последним данным, в Москве зафиксирован самый низкий суточный показатель прироста выявленных случаев COVID-19 с начала апреля. В целом по стране зафиксирован 6791 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в РФ выздоровели более 399 тыс. человек (62,9%), скончались 9073 пациента (1,43%).
 
РИА Новости © Максим Блинов
 

Почти три недели прошло с 9 июня, когда в Москве были отменены требования о соблюдении самоизоляции и пропускной режим. В свете постепенного снятия ограничений, ранее введённых в связи с распространением COVID-19, высказывались мнения, что данное решение может неблагоприятно отразиться на эпидемиологической обстановке в городе.

Однако нового всплеска заболеваемости не произошло, констатировал в интервью телеканалу «Россия 1» мэр столицы Сергей Собянин: «Многие даже потирали ручки, говорили: «Вот, смотрите, преждевременно всё сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет». Ничего ужасного не произошло».

«Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх (по числу заболевших. — RT)», — сказал он.

Мэр отметил, что за последнюю неделю уменьшается как количество выявленных заболевших коронавирусной инфекцией, так и число госпитализированных, втом числе тяжелобольных на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, что 23 июня в Москве начался третий этап смягчения ограничительных мер. К работе вернулись детские сады, фитнес-клубы, туристические агентства, учреждения соцзащиты. В полном объёме заработали кафе и рестораны, которым с 16 июня разрешалось открыть только летние веранды. Однако сохраняются рекомендации носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Говоря о ситуации с детскими садами, Собянин обратил внимание на сложности периода адаптации, последовавшего за снятием ограничений.

«Это особые требования персоналу, педагогам, воспитателям, нянечкам — масочный режим, перчатки, это необходимость чаще дезинфицировать, разделить потоки ребятишек, чтобы они не пересекались, и целый ряд других требований. Это дополнительная нагрузка», — сказал мэр.

Собянин также выразил надежду, что спорт в столице быстро восстановится после эпидемии: «Бурно возвращаются спортивные сооружения в парки, скверы. Я думаю, молодёжное движение, спорт быстро восстановится в городе».

Новые данные о заболеваемости

За минувшие сутки в 83 регионах России выявлен 6791 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, у 32,4% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

В предшествовавшие этому два дня в стране зафиксировано 6852 и 6800 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 634 437 человек, активными остаются порядка 226 тыс. случаев.

С начала эпидемии в РФ выздоровели 399 087 человек (62,9%), в том числе 5735 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 9073 пациента (1,43%). За сутки умерли 104 человека.

Согласно информации Роспотребнадзора, в РФ проведено более 19 млн тестов на коронавирусную инфекцию нового типа (более 337 тыс. — за сутки). Под медицинским наблюдением в стране остаются 298,5 тыс. человек.

Москва пока является лидером в стране по количеству новых заболевших, однако этот показатель постепенно уменьшается. За последние сутки в городе выявлено 717 новых случаев COVID-19. Днём ранее этот показатель составил 750, а за сутки до этого — 813.

Вместе с тем сегодняшние показатели заболеваемости в столице оказались самыми низкими с 8 апреля.

Более 200 новых случаев COVID-19 также выявлено в Московской области (325), Ханты-Мансийском автономном округе (285), Иркутской (232) и Нижегородской (222) областях, Санкт-Петербурге (217) и Свердловской области (209).

    Перспективы туриндустрии

    В Ростуризме выразили мнение, что отечественная туристическая отрасль может восстановиться к весне 2021 года. Для этого будет предложен ряд мер, заявила руководитель ведомства Зарина Догузова.

    «Туризм может восстановиться раньше, чем к концу 2021 года, а именно — уже к весне 2021 года. Более того, мы предлагаем отельерам и туроператорам вместе с регионами проработать продление этого курортного сезона до конца октября 2020 года», — цитирует Догузову ТАСС.

    Она добавила, что туроператоры смогут предложить отечественным туристам для отдыха интересные локации в России.

    Кроме того, те россияне, которые планировали отдых в первой половине 2020 года, но отказались от своих планов из-за ограничений, смогут осуществить задуманное осенью, полагают в ведомстве.

    Догузова отметила, что полноценный летний турсезон в этом году стартует 1 июля, а восстановление отрасли начнётся с внутреннего туризма. Ожидается, что к началу второго летнего месяца 67 российских регионов будут готовы принимать отдыхающих.

    Добавим, что в мае президент Владимир Путин призвал форсировать развитие внутреннего туризма, поскольку сроки открытия поездок по зарубежных направлениям пока не определены. В середине июня глава государства вернулся к этому вопросу и выразил надежду, что развитие внутреннего туризма поможет авиаперевозчикам.

    Во время прошедшего 15 июня совещания по поддержке экономики и социальной сферы Путин отметил, что некоторые страны не открываются и не могут разобраться, «кого пускать, а кого не пускать».

    «Внутренний туризм будем развивать. Постараемся сделать это эффективно, так, чтобы перевозчик это почувствовал экономически», — сказал президент.

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