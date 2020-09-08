«Прошла необходимые испытания»: первую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V» выпустили в гражданский оборот

Первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. Как сообщили в Минздраве, препарат прошёл необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора. Поставки первых партий препарата в регионы ожидаются в ближайшее время.

Первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

«Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что поставки первых партий препарата в регионы ожидаются в ближайшее время.

В свою очередь заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко в интервью радио Sputnik рассказал, что после завершения испытаний вакцина будет существовать в двух вариантах — обычном и более лёгком, подходящем для детей.

«Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная (вызовет меньше побочных эффектов, — RT). У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку. К тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого. Так или иначе, у всех вакцин есть градации — для детей и для взрослых», — пояснил Бутенко.

Он также рассказал, что до завершения этапа массового тестирования на добровольцах единую формулу нужно проверить на как можно большем количестве людей и определить все возможные варианты применения.

«При тестировании вакцины должны быть достаточно большие контингенты людей всех возрастных и гендерных групп. Это должно быть всестороннее исследование, поскольку потом сама схема вакцинации будет распространяться на большую часть населения», — уточнил специалист.

Согласно данным Роспотребнадзора, в России за первое полугодие 2020 года коронавирус был выявлен у почти 50 тыс. детей, из них у половины инфекция протекала в лёгкой форме, у 32% болезнь проходила бессимптомно, а тяжёлая форма была отмечена лишь у 0,2%.

«Ретроспективный анализ у детей за этот период в Российской Федерации показал, что у большинства новая коронавирусная инфекция протекала в лёгкой форме (49,9%),» — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. 11 августа Владимир Путин объявил о регистрации вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

AFP

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Газета «Известия» со ссылкой на наблюдения медицинских работников в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Сыктывкаре сообщила, что российский препарат Сурфактант-БЛ, который был создан для лечения тяжёлых поражений лёгких, позволил снизить смертность среди тяжёлых больных коронавирусом с 80% до 14,3%. Сурфактант-БЛ является природным препаратом, получаемым из лёгких крупного рогатого скота.

Как рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии НМИЦ им. В.А. Алмазова Андрей Баутин, препарат вводили пациентам ингаляционно, процедура занимала по 30 минут два раза в сутки.

«В группе из 28 пациентов с тяжелым течением инфекции COVID-19, получавших терапию сурфактантом, 24 выздоровели», — сообщил медик.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация добровольцев от коронавируса на пострегистрационной стадии исследований начнётся на этой неделе, после чего будут осуществляться первые поставки.

«На следующей неделе начнутся первые поставки вакцины, небольшие пока, потому что надо соблюсти все интересы», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Говорить о том, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокоилась, ещё рано, отметил Мурашко. Кроме того, он заявил о необходимости прививаться от гриппа, чтобы избежать «наложения с коронавирусом», а также ситуаций, когда в больницах пациент с гриппом оказался бы в одной палате с пациентом с COVID-19.

В России за последние сутки было выявлено 5099 новых случаев коронавируса, при этом 6772 пациента выздоровели, 122 — скончались.

Таким образом, за всё время в стране зафиксировано 1 035 789 случаев COVID-19, 850 049 пациентов выздоровели, 17 993 умерли.