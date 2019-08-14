Просчёт Зеленского: Украина получит 10 русских за 300 тысяч украинцев - эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен упрощать процедуру получения украинского гражданства для жителей России, но даёт возможность его получить. Об этом поведал телеканалу "360" президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Эксперт сомневается в том, что все граждане РФ, которые формально удовлетворяют требованиям Киева, бросятся за украинскими паспортами. Это связано с тем, что бегство на территорию Украины так и не стало популярным методом, хотя экс-президент Украины Пётр Порошенко и раздавал гражданство кому попало. При нём даже не нужно было отказываться от основного паспорта, хотя это и противоречило законодательству Украины.

Ищенко добавил, что на Украине жить гораздо тяжелее, чем в России. И российские граждане это прекрасно осознают. Именно поэтому за паспортами Украины обратится около 10 человек, тогда как за последние пять лет в РФ перебралось несколько миллионов украинцев.

"Около 300 тысяч получили гражданство и порядка миллиона - другие документы, легализующие их в нашей стране", - пояснил эксперт.

Ранее стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощённом порядке предоставления гражданства жителям России. Инициатива затронет людей, которые подверглись "политическим" преследованиям или участвовали в обеспечении "нацбезопасности и обороны" страны.