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Просчёт Зеленского: Украина получит 10 русских за 300 тысяч украинцев - эксперт
14 августа 2019, 00:54 • 55 • Политика
Эксперт Ростислав Ищенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский совершил просчёт, подписав указ об упрощённом порядке предоставления украинского гражданства для жителей России. Дело в том, что в обмен на 300 тысяч украинцев, которые уже получили российские паспорта, в Киев сбежит порядка 10 русских.
Президент Украины Владимир Зеленский не намерен упрощать процедуру получения украинского гражданства для жителей России, но даёт возможность его получить. Об этом поведал телеканалу "360" президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Эксперт сомневается в том, что все граждане РФ, которые формально удовлетворяют требованиям Киева, бросятся за украинскими паспортами. Это связано с тем, что бегство на территорию Украины так и не стало популярным методом, хотя экс-президент Украины Пётр Порошенко и раздавал гражданство кому попало. При нём даже не нужно было отказываться от основного паспорта, хотя это и противоречило законодательству Украины.
Ищенко добавил, что на Украине жить гораздо тяжелее, чем в России. И российские граждане это прекрасно осознают. Именно поэтому за паспортами Украины обратится около 10 человек, тогда как за последние пять лет в РФ перебралось несколько миллионов украинцев.
"Около 300 тысяч получили гражданство и порядка миллиона - другие документы, легализующие их в нашей стране", - пояснил эксперт.
Ранее стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощённом порядке предоставления гражданства жителям России. Инициатива затронет людей, которые подверглись "политическим" преследованиям или участвовали в обеспечении "нацбезопасности и обороны" страны.
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