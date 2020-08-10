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Просчёт Киева: Украинский полковник попался на переговорах о сбитом MH17, но следствие молчит

10 августа 2020, 14:35  •  241 • Политика
Нидерландские журналисты Bonanza Media опубликовали информацию о переговорах украинского полковника о сбитом малайзийском "Боинге", следовавшем по маршруту MH17. Впрочем, как считает лётчик-конструктор майор ВВС Андрей Краснопёров, вряд ли свидетельства будут "подшивать" к делу.
Лётчик-конструктор майор ВВС Андрей Краснопёров в беседе с newinform.com говорил об украинском просчёте в деле о крушении "Боинга", следовавшего по маршруту MH17. Он напомнил, что у России есть своя позиция по делу. И выразил надежду, что в конце концов нидерландский суд примет во внимание российские аргументы. Впрочем, прямо сейчас всё говорит об обратном.
Несмотря на то что ранее журналисты независимого нидерландского издания Bonanza Media выдвинули аргументы против Киева, "подшивать" сведения к делу никто не спешит. Авторы расследования Bonanza Media заявили, что украинского военнослужащего поймали за разговором о сбитом "Боинге". Якобы был перехвачен телефонный звонок, где обсуждалась возможность падения ещё одного самолёта - уже после крушения MH17. Предполагалось, что по телефону говорил украинский полковник Руслан Гринчак, который был ответственен за воздушное пространство над Донбассом.
Краснопёров полагает, что нидерландские журналисты не смогут заставить официальное следствие признать их данные.
"Если издание не имеет юридической силы, их заявление не примут во внимание - весь Запад же за то, что мы виноваты, а не они", - сказал спикер, добавив, что, безусловно, приятно, что хоть кто-то Россию в этом скандальном деле поддерживает.
Краснопёров напомнил, что ранее Россия представила даже номер ракеты, которой мог быть сбит пассажирский лайнер, однако и эти сведения не приняли во внимание. Это, безусловно, говорит о том, что расследование политизировано.

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