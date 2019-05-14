«Прощупать почву для компромиссов»: что Путин и Лавров обсудят с Помпео в Сочи

Во вторник, 14 мая, в Сочи президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров примут госсекретаря США Майка Помпео. Переговоры пройдут «без каких-либо сокращений», заявили во внешнеполитическом ведомстве России. Эксперты отмечают, что в последнее время Вашингтон инициирует контакты с Москвой. Как полагают аналитики, Белый дом готов к диалогу с российской стороной после завершения расследования Мюллера. Кроме того, по словам политологов, США рассчитывают наладить сотрудничество с РФ по целому ряду вопросов.

14 мая президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примут в Сочи госсекретаря США Майка Помпео. Все запланированные переговоры «пройдут в полном объёме, без каких-либо сокращений», заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

Отмена «московской» части визита госсекретаря, запланированного на 13 мая, связана с изменением его графика встреч.

«Планы госсекретаря поменялись. Теперь он приезжает в Сочи без прибытия в Москву. Я так понимаю, это связано сугубо с изменениями в его собственном графике», — пояснил Рябков.

Повестка дня

Изначально глава Госдепа США планировал 13 мая прибыть в Москву, где намеревался встретиться с послом Соединённых Штатов в России Джоном Хантсманом, пообщаться с сотрудниками американского дипломатического ведомства, представителями бизнес-сообщества США и американскими студентами. Кроме того, было намечено возложение венка у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Однако позднее появилась информация, что госсекретарь отменил визит в Москву. По словам официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус, Помпео решил отправиться в Брюссель, чтобы обсудить с европейскими союзниками «недавние угрожающие действия и заявления» со стороны Ирана.

В Сочи Помпео планирует прибыть 14 мая после полудня. Накануне поездки высокопоставленный представитель американского Госдепа сообщил журналистам, что «один из главных вопросов на повестке — контроль над вооружениями».

«Президент Трамп дал ясно понять, что хочет соглашений по контролю над вооружениями, которые отражали бы современные реалии. Эти соглашения должны включать широкий круг стран и более широкий спектр вооружений, в отличие от наших нынешних двусторонних договоров с Россией», — подчеркнул американский дипломат.

Также, по его словам, Помпео в разговоре с Путиным и Лавровым намерен обсудить вопросы двусторонних отношений и ситуацию на Украине, в Венесуэле, Иране, Сирии и Северной Корее.

Кроме того, представитель США упомянул, что американский госсекретарь планирует поднять темы предполагаемого «вмешательства» РФ в выборы в Соединённых Штатах и других странах, а также якобы имевших место нарушений международных соглашений по контролю над вооружениями со стороны Москвы.

Вместе с тем в США выразили заинтересованность в том, чтобы найти возможности для сотрудничества с Россией.

«Мы не сможем в одночасье решить все вопросы, но нам необходимо взаимодействовать, чтобы создать возможности для достижения прогресса, — отметил сотрудник Госдепа.

«Мы уже добились успехов во многих областях — ранее на этой неделе госсекретарь встретился с министром иностранных дел Лавровым в Финляндии на министерской сессии Арктического совета, где они провели продуктивную беседу. У нас есть открытые каналы коммуникации по целому ряду ключевых вопросов, в том числе по Афганистану, Северной Корее и борьбе с терроризмом. Взаимодействие с Россией по этим вопросам может способствовать продвижению интересов США», — добавил он.

По словам представителя Госдепа, он ожидает, что Помпео также обсудит в Сочи вопросы, касающиеся содержащихся под стражей в России американских граждан. В декабре прошлого года в Москве был задержан гражданин США Пол Уилан. Его обвиняют в шпионаже. Кроме того, в феврале 2019 года в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере в российской столице задержали основателя и управляющего партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. 11 апреля по ходатайству следствия Басманный суд Москвы избрал в качестве меры пресечения Калви домашний арест.

Несмотря на то что Вашингтон продолжает говорить о встрече Помпео с Владимиром Путиным, в Кремле эту информацию пока не подтверждают.

«(Переговоры с Лавровым. — RT) это главное, что запланировано у Помпео в Сочи, а уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сам глава Госдепартамента США в интервью телеканалу CNBC сообщил, что планирует обсудить с российским президентом и главой внешнеполитического ведомства широкий круг вопросов и надеется, что, несмотря на возможное расхождение мнений по некоторым из них, в целом будут найдены точки соприкосновения.

«В случаях, когда мы (США и Россия. — RT) опираемся на совершенно разные ценности и взгляды, мы будем защищать интересы США, — сказал он. — Однако в ситуациях, когда найти общий язык или же выявить частичное совпадение интересов возможно, вполне уместно (на деле это даже мой долг и насущная необходимость) работать сообща».

Откровенно о главном

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник во время пресс-конференции по итогам встречи со своим китайским коллегой Ван И сообщил, что «сегодня в Брюсселе собираются министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании вместе с высоким представителем ЕС Федерикой Могерини».

По словам министра, туда срочно, отменив «московскую» часть своей поездки в Россию, направился Майк Помпео. Лавров отметил, что на европейские страны будет оказываться колоссальное давление с его стороны.

«Рассчитываю, что всё-таки европейцы будут придерживаться того, что записано в резолюции СБ ООН, утвердившей СВПД», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

Вместе с тем, как подчеркнул министр, он намерен в ходе откровенного разговора с главой Госдепа в Сочи выяснить, какие шаги намерен предпринять Вашингтон для решения проблемы, связанной с иранской ядерной программой.

«Завтра здесь мы постараемся у него прояснить, как американцы планируют выходить из этого кризиса, который был создан их односторонними решениями. Рассчитываю на откровенный разговор с моим коллегой», — подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Сочи

РИА Новости

© Екатерина Лызлова

Кроме того, министр отметил, что Россия готова обсуждать с США вопрос о продлении после 2021 года Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

«Насчёт судьбы Договора СНВ-3 мы неоднократно, в том числе президент Путин, высказывались за то, чтобы продлить его на пять лет после того, как срок действия этого договора истечёт в феврале 2021 года», — напомнил Лавров.

Дипломат подчеркнул, что двусторонний механизм контроля за выполнением этого соглашения позволит «решать те вопросы, которые возникают у сторон по тому или иному аспекту сокращения до цифр, которые были согласованы в этом договоре».

По словам Лаврова, информация, поступающая из США о переоборудовании большого количества пусковых установок подводных лодок, стратегических бомбардировщиков и других вооружений, «как они (США. — RT) сказали, в неядерное состояние» вызывает у России определённые вопросы. И, хотя договор предусматривает такого вида перевооружение, оно «должно быть осуществлено таким образом, чтобы другая сторона имела возможность стопроцентно убедиться в невозможности вернуть эти пусковые установки и бомбардировщики опять в ядерное состояние», — подчеркнул Лавров.

Министр заявил, что этот вопрос обсуждается с американской стороной. Однако он также отметил: «Пока нам не удаётся выйти на приемлемую формулировку, которая позволила бы удостовериться, что всё сделано в соответствии с договором».

Опрошенные RT эксперты позитивно оценивают известие о предстоящих переговорах:

«Стоит ожидать нормальный предметный диалог, — предположил в разговоре с RT руководитель Центра военно-политических исследований США и Канады РАН Владимир Батюк. — Возможно, также будет обсуждаться ситуация, связанная с Договором РСМД, и получится ли в этих условиях спасти СНВ-3».

По словам эксперта, уже то, что «диалог между США и Россией возобновился, это огромный шаг вперёд».

Такого же мнения придерживается и президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки

Reuters

© Grigory Dukor

«Поддержание постоянных контактов руководства России и США абсолютно необходимо. Приезд Помпео — положительный знак», — заявил в беседе с RT Лозанский.

Инициатива Вашингтона

Как отмечают опрошенные RT эксперты, переговоры в Сочи пройдут на фоне общего оживления контактов России и США после длительного перерыва.

Напомним, 3 мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. В течение полутора часов главы двух государств обсуждали широкий круг вопросов: от двусторонних экономических отношений, контроля над ядерными вооружениями и доклада Роберта Мюллера до ситуаций на Украине, в Северной Корее и Венесуэле. Разговору предшествовал состоявшийся 18 апреля визит советника Трампа Фионы Хилл в Россию, в ходе которого она провела встречу с помощником президента Путина Юрием Ушаковым.

Затем во время беседы на полях Арктического саммита в Финляндии на прошлой неделе Сергей Лавров и Майк Помпео договорились о проведении встречи в Сочи. Как позже пояснили в российском МИД, и в этот раз инициатива поступила со стороны Вашингтона.

Напрямую Владимир Путин и Дональд Трамп последний раз общались в рамках форума G20 в Аргентине в декабре прошлого года, и встреча эта носила непродолжительный характер. Последний обстоятельный разговор состоялся в июле 2018 года в ходе российско-американского саммита в Хельсинки.

По телефону до мая 2019 года Путин и Трамп не говорили с 20 марта 2018 года. Последним высокопоставленным представителем Трампа, с которым общался российский президент, был советник по национальной безопасности Джон Болтон, посещавший Москву в октябре 2018-го.

По мнению Владимира Батюка, возобновление контактов между Россией и США на высшем уровне напрямую связано с окончанием расследования Роберта Мюллера.

«Доклад Мюллера показал, что сговора между Россией и Трампом не было, и таким образом развязал президентской администрации руки на российском направлении», — считает эксперт.

Спецпрокурор Роберт Мюллер

Reuters

© Aaron P. Bernstein

Одновременно возросла и необходимость плотных контактов с Москвой, считает Эдуард Лозанский. По словам политолога, причина заключается в том, что политика США в Венесуэле, Иране, Сирии и на Украине зашла в тупик.

Обостряющийся конфликт с Тегераном, неудачи в ядерном разоружении КНДР и новые ракетные пуски Северной Кореи, провал политики смены режима в Венесуэле, продолжающаяся торговая война с Китаем — всё это серьёзные проблемы для Трампа, отмечают эксперты. Кроме того, несмотря на заявления американского лидера о готовности КНР включиться в некую ядерную сделку вместе с Россией и США (ранее сторонами всех соглашений по ограничению стратегических вооружений были лишь Москва и Вашингтон. — RT), Пекин заявляет, что не собирается участвовать в таких переговорах.

Россия же активна на всех упомянутых направлениях и ряде других, включая мирное урегулирование в Афганистане. США тоже стремятся к нему прийти, но их переговоры с талибами* также пока не увенчались успехом.

«После того как Соединённые Штаты приостановили своё участие в ДРСМД, президент России в конце концов заявил, что больше никаких инициатив с российской стороны поступать не будет, пока американцы не одумаются и не начнут серьёзный разговор. Видимо, такой момент наступил», — заявил Эдуард Лозанский.

По мнению эксперта, поворотной точкой могло стать прозвучавшее в конце апреля заявление посла США в России Джона Хантсмана, что каждый американский авианосец — это «сто тысяч тонн международной дипломатии» в отношениях с Москвой.

«Скорее всего, тогда Трамп понял, что США зашли слишком далеко, успехов нет и надо разговаривать», — считает политолог.

Отказ от ультиматумов

Эксперты отмечают, что смена Джона Болтона, ранее выполнявшего роль курсировавшего между Москвой и Вашингтоном «связного», на Майка Помпео как представителя Трампа на переговорах с Путиным также может быть связана с желанием американского президента несколько изменить внешнюю политику страны.

Болтон считался проводником жёсткой линии, его называли сторонником вторжения в Венесуэлу и антииранским ястребом. Однако, как отмечает The Washington Post со ссылкой на свои источники, в последнее время президент недоволен его политикой.

«Болтон обещал американскому президенту скорую победу в Венесуэле, но этого не произошло, — подчеркнул Владимир Батюк. — Очевидно, что сейчас его влияние резко снизилось. В Америке не любят неудачников. Чем дальше Джон Болтон будет выглядеть как лузер, который чуть было не втянул Америку в новую войну, тем больше шансов для более зрелых и склонных к диалогу представителей американского истеблишмента».

По словам политолога, сейчас «в консервативных кругах республиканцев зреет понимание, что контакты с российской стороной необходимы в интересах национальной безопасности самих Соединённых Штатов: в таких вопросах, как борьба с международным терроризмом, урегулирование различных локальных конфликтов, контроль над гонкой вооружений».

По мнению Эдуарда Лозанского, тот факт, что российский президент согласился принять американского госсекретаря, несмотря на его прежние жёсткие заявления в адрес России, — «знак того, что Помпео уже не ставит ультиматумы вроде «Убирайтесь из Венесуэлы», а намерен внести какие-то серьёзные предложения».

Протесты оппозиции в Венесуэле

Reuters

© Andres Martinez Casares

По словам Лозанского, вполне возможно, что «стороны постараются прощупать почву для возможных компромиссов» — например, по ситуации в Венесуэле и на Украине (с выходом на совместное принуждение Киева к выполнению Минских соглашений).

Ранее после телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп подчеркнул в своём Twitter, что существует «колоссальный потенциал» для развития отношений с Москвой.

На фоне возобновления контактов двух лидеров журналисты стали обсуждать перспективы новой встречи российского и американского президентов, однако и Майк Помпео, и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которым адресовали подобные вопросы, пока не подтверждают наличие таких планов ни с той, ни с другой стороны. Ближайший международный форум, на который приглашены и российский, и американский лидеры — саммит G20, который пройдёт 28—29 июня в Японии.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв отметил в интервью RT, что перспективы возможных переговоров между Трампом и Путиным зависят от результатов ближайшей встречи в Сочи.

«Всё зависит от того, будут ли достигнуты какие-то договорённости, которые можно будет выносить на обсуждение на уровне президентов, или нет. Если договорённостей не случится, то и смысла во встрече нет. Если продвижение будет, тогда встреча Трампа и Путина состоится», — подытожил политолог.

Отметим, что 13 мая агентство Reuters сообщило, что президент США анонсировал встречу с Путиным на саммите G20.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.