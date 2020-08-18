«Прощения ему от нашей семьи не будет никогда»: потерпевшие по делу Ефремова заявили к нему иск на 1 рубль

18 августа прошло заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Вдова, брат и младший сын погибшего Сергея Захарова предъявили актёру иск на символическую сумму 1 рубль. Согласно заявлению их адвоката, никакая сумма не может возместить потерю близкого человека. Между тем старший сын Захарова намерен добиваться компенсации в размере 6,5 млн рублей. Это слушание стало первым после того, как 11 августа артиста госпитализировали из здания суда. Адвокат Ефремова заявил, что его подзащитный перенёс инсульт.

Во вторник, 18 августа, в Пресненском районном суде Москвы состоялось заседание по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.

Вдова, брат и младший сын погибшего в аварии Сергея Захарова, проходящие потерпевшими по делу актёра Михаила Ефремова, заявили к нему иск о компенсации морального ущерба на сумму один рубль.

«Кто может возместить нам мужа, отца и брата? Какая сумма может возместить? Никакая. Сразу после ДТП Ефремов заявил, что у него много денег. Ефремов опорочил только себя, прощения ему от нашей семьи не будет никогда», — цитирует ТАСС представителя потерпевших Александра Добровинского, зачитавшего в суде текст иска.

Наряду с этим младший сын погибшего Валерий Захаров попросил суд о максимально возможном наказании для Ефремова.

«Какое наказание я считаю справедливым? Не знаю, это предусматривает Уголовный кодекс, я думаю — максимальное наказание», — цитирует его РИА Новости.

Он также заметил, что Ефремов не извинился перед ним за случившееся лично, а опубликованное в интернете видеообращение он извинением не считает. В свою очередь, вдова Захарова, Маргарита, назвала актёра «убийцей».

Старший сын погибшего в ДТП с участием Ефремова заявил иск к артисту на 6,5 млн рублей. Об этом сообщил представитель потерпевшего Виталий Аверцев.

«Прошу признать моего доверителя потерпевшим и выплатить ему компенсацию морального вреда в сумме 6 млн 500 тыс. рублей», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, в ходе судебного заседания судья отказалась признать компанию «Деликатеска», которой принадлежит автомобиль, попавший в ДТП, потерпевшей стороной.

Отметим, что 18 августа состоялось первое после госпитализации Ефремова судебное заседание по делу о ДТП с участием артиста. В начале заседания судья Елена Абрамова не стала оглашать точный диагноз актёра, подчеркнув, что это медицинская тайна.

«Что нам надо знать — это что Ефремов может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья», — приводит её слова ТАСС.

Перед заседанием адвокат актёра Эльман Пашаев заявил журналистам, что у Ефремова «очень серьёзная болезнь».

Предполагаемый диагноз

Между тем в СМИ появилась информация о предполагаемом диагнозе артиста. По данным ТАСС, Ефремов в тяжёлом состоянии поступил в больницу с острым нарушением мозгового кровообращения (инсульт).

Основным диагнозом у актёра значатся «повторные транзиторные ишемические атаки». В перечне сопутствующих заболеваний указаны хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) средней степени тяжести, стеноз внутренней сонной артерии и бронхиальная астма.

Напомним, 11 августа во время предыдущего заседания актёра госпитализировали из здания суда в предынфарктном состоянии. На следующий день Пашаев, ссылаясь на врачей Боткинской больницы, сообщил, что у Ефремова случился инсульт. Позднее он завил о диагностировании у его подзащитного нарушения мозгового кровообращения и хронической обструктивной болезни лёгких.

При этом во время перерыва адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский выразил благодарность медицинским работникам, сумевшим поставить Ефремова на ноги.

«Он сегодня совсем хорошо себя чувствует. Он, знаете, здоровый человек. И это совершенно такой феномен прекрасный, когда человек 11-го числа слёг со страшным диагнозом, как мы слышали, а сегодня пришел в себя. Очевидно — врачи в Боткинской больнице гениальны, конечно, у нас. Смогли поставить (на ноги. — RT). Спасибо врачам», — сказал юрист.

8 июня на Смоленской площади автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулём которого находился Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.

Как установила экспертиза, в момент аварии артист находился в алкогольном опьянении. Также в его крови были обнаружены следы наркотиков.

Спустя несколько дней после аварии актёр опубликовал видео, в котором принёс извинения семье погибшего, однако позднее заявил, что не может признать свою вину, поскольку не помнит момент ДТП.

Позиция экспертов

В ходе заседания показания дала медэксперт, проводившая исследование после гибели Сергея Захарова. Она отметила, что смерть «наступила от кровопотери, болевого шока и жировой эмболии». По словам специалиста, пострадавший почти не имел шансов выжить.

«Какой-то шанс есть всегда, но в данном случае сильный лобовой удар и последующие повреждения причинили очень серьёзные травмы. Аорта у Захарова не порвалась, поэтому он сразу не погиб. Но вскоре у него развилась жировая эмболия. После этого он скончался», — заявила специалист.

Она констатировала, что погибший не мог получить каких-либо серьёзных повреждений при перемещении после ДТП. Попытки очевидцев перевернуть машину, за рулём которой был Захаров, и вытащить его никак не повлияли на состояние мужчины.

Такой позиции придерживался адвокат Ефремова, который утверждал, что действия очевидцев могли нанести Захарову травмы, которые и привели к смертельному исходу.

Медэксперт также использовала куклу Barbie для объяснения характера повреждений, полученных Захаровым.

«Он был пристегнут ремнём безопасности, поэтому не получил серьёзных травм лица и перелома позвоночника. Но сила удара была слишком велика, чтобы он избежал травм вообще», — добавила она.