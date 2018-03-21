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Проще закупать газ у России: Американцев возмутила торговая политика США

21 марта 2018, 03:09  •  78 • В мире
Читатели Wall Street Journal выразили недоумение, зачем Америка покупает русский газ, когда она сама является экспортером.
Жители США недоумевают, зачем Америка закупает газ у Росси, хотя сама является экспортером. Об этом пишут читатели The Wall Street Journal.
В одном из посланий говорится, что американцам, по всей видимости, следует благодарить так называемый закон Джонса, который жестко регулирует торговлю между американскими портами. Автор письма отмечает, что на фоне газового бума в США в порты прибывают танкеры с российским сжиженным газом.
"Если бы не закон Джонса, мы бы могли возить газ из Техаса для удовлетворения нашего внутреннего спроса в Новой Англии", - подчеркивает американец.
Ему вторит другой, отмечая, что американцам проще покупать газ за границей, чем создавать газотранспортные магистрали, поскольку против этого выступают не только экологи, но и землевладельцы.
Он также отмечает, что жители Новой Англии, региона, который находится на северо-востоке страны, не обрадуются тому, что на их земле будут валить многолетние деревья и рыть траншеи.

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