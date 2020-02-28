Проще спрогнозировать коронавирус: Эксперт сделал предупреждение русским туристам после убитых в Идлибе турок

Русским туристам не стоит паниковать из-за обострения отношений между Турцией и Россией. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Эксперт, однако, отметил, что от раннего бронирования туров в Турцию всё же стоит отказаться, потому как это принесёт определённые риски.

Он подчеркнул, что "если коронавирус хоть как-то прогнозируется, то ситуация с турецкими партнёрами всегда была непредсказуемой".

Мальцев объяснил также, что, если тур уже был забронирован, куплен, также переживать не стоит. По его словам, даже если отношения с Турцией действительно ухудшатся в политическом плане, то с турецкими партнёрами всё равно можно будет договориться о заморозке внесённых депозитов, то есть деньгами, внесёнными за поездку, в этом случае можно будет воспользоваться немного позже.

Однако если отношения с Турцией существенно ухудшатся, то будет иметь смысл серьёзно рассмотреть вариант открытия "альтернативных круглогодичных направлений. Например, Египет".