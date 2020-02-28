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Проще спрогнозировать коронавирус: Эксперт сделал предупреждение русским туристам после убитых в Идлибе турок

28 февраля 2020, 16:54  •  192 • Политика
Ситуация с коронавирусом более прогнозируема, чем действия официальной Анкары. В связи с этим эксперт Михаил Мальцев сделал предупреждение русским туристам после убитых в Идлибе турок.
Русским туристам не стоит паниковать из-за обострения отношений между Турцией и Россией. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
Эксперт, однако, отметил, что от раннего бронирования туров в Турцию всё же стоит отказаться, потому как это принесёт определённые риски.
Он подчеркнул, что "если коронавирус хоть как-то прогнозируется, то ситуация с турецкими партнёрами всегда была непредсказуемой".
Мальцев объяснил также, что, если тур уже был забронирован, куплен, также переживать не стоит. По его словам, даже если отношения с Турцией действительно ухудшатся в политическом плане, то с турецкими партнёрами всё равно можно будет договориться о заморозке внесённых депозитов, то есть деньгами, внесёнными за поездку, в этом случае можно будет воспользоваться немного позже.
Однако если отношения с Турцией существенно ухудшатся, то будет иметь смысл серьёзно рассмотреть вариант открытия "альтернативных круглогодичных направлений. Например, Египет".

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