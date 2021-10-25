«Проще, чем лайки в соцсетях»: как можно раскрутить любую петицию на Change.org

Крупнейшую в мире онлайн-платформу для публикации петиций Change.org обвиняют в манипуляциях с данными пользователей. Критики проекта призывают не доверять цифрам сайта, утверждая, что их легко накрутить. Сколько стоит голос на популярном ресурсе и как продвигаются популярные петиции — в материале RT.

Признанное в России иноагентом издание «Медуза»* каждую свою публикацию сопровождает гиперссылкой на сайт Change.org. Ссылка ведёт на петицию с требованием отменить закон об иноагентах. Опубликованная в середине сентября петиция за первые десять дней собрала более 110 тыс. подписей, но затем динамика набора голосов резко упала.

В своём призыве «Медуза» не одинока. 12 октября вместе с другими СМИ, такими как «Дождь»**, «ОВД-Инфо»***, «Медиазона», «Эхо Москвы» и «Новая газета», «Медуза» провела марафон «Агенты людей», направленный против упомянутого закона.

Около шести часов в прямом эфире и на различных интернет-ресурсах граждан призывали подписать петицию на сайте Change.org.

Цель марафона не скрывалась организаторами — набрать 200 тыс. подписей под петицией. Но даже привлечение известных российских журналистов и популярных музыкантов в эфир «Агентов людей» не принёс желаемого результата.

Шестичасовая акция собрала около 7 тыс. голосов. На момент публикации этого материала под петицией поставили свои подписи менее 189 тыс. человек.

Контрольная закупка



Простой поисковый запрос в интернете — «накрутка Change.org» — выдаёт десятки коммерческих предложений.

Средняя цена за один голос — 3,5 рубля. Подобные сервисы уверяют пользователей, что привлечь внимание к своей петиции на Change.org «без внешнего вмешательства невозможно».

Более того, на самой платформе можно найти петицию под заголовком «Прекратить липовые голосования на Change.org». Её автор жалуется на использование его электронной почты для накрутки голосов, хотя он даже не регистрировался на сервисе.



RT решил провести эксперимент — выбрать петицию с малым количеством голосов и воспользоваться предлагаемыми в сети услугами по их накрутке. Поисковик по первому же запросу выдал ресурс, который предлагает сделать это за небольшую цену в короткий срок. Для заказа сервиса предлагается три вида связи: по электронной почте, Skype и через Telegram.

Рандомный выбор пал на петицию с сомнительным требованием «лишить участниц конкурса «Мисс Беларусь» прав принимать участие в ведущих конкурсах красоты».

На момент нашего обращения в сервис накруток под петицией свои голоса оставили только 199 человека.

Мы связались с поставщиком услуг в Telegram и заказали накрутку за эту петицию ещё 300 голосов. Ответа долго ждать не пришлось.

Исполнитель запросил 3 тыс. рублей (десять рублей за голос) и указал способы перевода денег — на банковскую карту или кошелёк «Яндекс.Деньги».

При этом он предупредил, что накрутки не проводятся одномоментно — процедура растягивается на часы или дни, чтобы системы безопасности сайта не распознали вторжения.

На следующий день количество голосов под петицией увеличилось до 362. Спустя ещё сутки превысило 430. До этого петиция росла всего на один или два голоса в сутки.

Впрочем, чтобы вбросить голоса, не обязательно прибегать к услугам стороннего манипулятора. В сети множество советов, как провести эту операцию с помощью регистрации разных аккаунтов электронной почты.

Мы воспользовались одной из самых известных почтовых платформ, которая позволяет анонимизировать свой почтовый ящик.

В качестве анонимного адреса почтовый ресурс предложил несколько вариантов написания почты, из которых мы выбрали первые три. На портале Change.org все три почты под вымышленными именами (Андрей Сидоров, Александр Иванов, Евгений Петров) были зарегистрированы как подпись под одной петицией.

Однако стоит отметить, что сайт портала отслеживает IP-адрес проголосовавшего, и все три подписи распознаются как один пользователь с одного компьютера, одного адреса. В зачёт пошёл только крайний подписавшийся Евгений Петров.

Несмотря на это, оказалось достаточно зайти на сайт с другого IP-адреса, чтобы зарегистрировать ещё один голос за петицию на одну и ту же анонимную почту. Подпись под петицией, оставленную с помощью смартфона с вымышленным именем Игорь Круглов, сайт распознал как новую.

Популярный метод

При желании можно обойти защиту портала Change.org очень просто, рассказал в беседе с RT главный специалист аудита отдела информационной безопасности T.Hunter Владимир Макаров.

«Сам по себе портал для петиций не имеет серьёзных способов защиты. Накрутить подписи под петицией Change.org проще, чем лайки в социальной сети. Чтобы обойти распознавание IP-адреса, используются сервисы с VPN-инструментом, которых в сети огромное количество», — пояснил эксперт.

По его словам, в Intsagram, в отличие от Change.org, потребуется как минимум уникальный мобильный номер телефона.

«В Instagram и Facebook более скрупулёзно следят за тем, чтобы аккаунты были уникальными, но даже у них не является большой сложностью накрутить какие-либо лайки. Что уж говорить про Change.org, который считает, что для подписи петиции достаточно уникального IP-адреса».

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Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что сайт не способен защищать себя от махинаций.

«Накрутки на Change.org делаются постоянно. Для этого можно купить готовые услуги, которые оказываются специалистами рынка, либо самостоятельно накрутить голоса с помощью разных адресов электронной почты», — рассказал Зыков в разговоре с RT.

Основатель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров считает накрутки голосов одним из самых вредоносных изъянов Change.org.

«Чаще всего накрутки осуществляются с помощью ботов, то есть виртуальных пользователей. Это профили в соцсетях или адреса электронной почты, через которые происходит регистрация на площадке. Это несравнимо с «Госуслугами», где вносятся паспортные данные человека», — пояснил эксперт.

Недоверительный платёж

Однако накрутки — не единственная проблема проекта. Многие пользователи платформы жалуются, что Change.org незаконно списывает деньги с их карты.

Как правило, списание происходит в двух случаях. В первом случае человек создаёт петицию и платит за её продвижение. Во втором — списание происходит из-за того, что пользователь решил поддержать чужую петицию.

В обоих случаях банковская карта привязывается к сайту. После этого, как утверждают пользователи в сети, платформа без их ведома и согласия начинает на ежемесячной основе списывать деньги со счёта.

«Я решила поддержать одну из петиций небольшой денежной суммой, после чего с моей карты втихаря стали утекать аналогичные суммы ежемесячно, — жалуется одна из пользовательниц Change.org. — Никаких автоплатежей я не оформляла. Никаких разрешений на списание моих денег никто не запрашивал. Вопрос решился перевыпуском банковской карты. На запросы их служба поддержки не отвечает вообще».

В Change.org объяснили списание денежных средств со счетов пользователей невнимательностью самих же пользователей.

«У нас есть «Клуб друзей» — это группа активных пользователей Change.org, которые поддерживают работу платформы небольшими ежемесячными взносами. Любой пользователь может стать участником нашего клуба. Иногда пользователи, продвигающие петиции, по ошибке подписываются на «Клуб друзей», но в таких случаях процедура очень простая: они нам об этом сообщают и мы их отписываем в течение 24 часов, а средства полностью возвращаются», — отметила в беседе с RT исполняющая обязанности директора Change.org в России Аня Айвазян.

Глава русскоязычного ресурса также подчеркнула, что сайт борется с накрутками. По её словам, за каждой подписью на сайте «стоит конкретный человек, который хочет помочь конкретной петиции». Верификация подписей, уверяет Айвазян, ведётся круглые сутки.

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globallookpress.com

© Henadz Zhinkov/XinHua

Вне юридического поля

Однако самый большой «секрет» Change.org — не инциденты с незаконным списанием денег и даже не накрутки, считает Игорь Бедеров. Несмотря на большую популярность, Change.org не является официальным сайтом для сбора подписей и не имеет никакой юридической силы, подчёркивает эксперт.

«Сбор подписей на Change.org ничего за собой не влечёт. Это важно для понимания правового статуса площадки. В лучшем случае организаторы той или иной кампании по её итогу могут формально кому-то отправить петицию», — говорит Бедеров.

Юрист правового центра «Человек и Закон» Вадим Кудиков пояснил в беседе с RT, что для получения статуса коллективного обращения петиция должна соответствовать чёткому условию — всем пользователям нужно идентифицироваться.

«Только при этом условии у петиции будет статус официального обращения. В ином случае органы власти не обязаны на неё реагировать. Хотя привлечь внимание к острому вопросу петицией Change.org можно. Не исключено, что чиновники по своей инициативе отреагируют на ту или иную проблему», — отметил юрист.

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Правовое импортозамещение

В России существует аналогичный проект по созданию петиций и общественных инициатив. Он не так популярен, как Change.org, но имеет юридическую силу.

Российская общественная инициатива (РОИ) рассматривает петиции как на федеральном и региональном, так и на муниципальном уровне, вплоть до обращений о высадке деревьев в Самаре. Этот сайт был создан официальным указом президента в 2013 году.

«Чтобы проголосовать на этом ресурсе за ту или иную инициативу необходимо авторизоваться через портал госуслуг. Если за определённый период времени петиция набирает более 100 тыс. голосов, то она рассматривается правительством», — пояснил Владимир Зыков.

На сбор подписей отводится год. Если набирается необходимое количество голосов, то срок принятия решения по инициативе составляет не более двух месяцев.

Таким образом поддержку правительства получила, например, идея общественной инициативы не включать в минимальный размер оплаты труда (МРОТ) компенсационные и стимулирующие выплаты. Пример на муниципальном уровне — жители одного из районов Москвы добились строительства метро.

Сейчас среди популярных петиций на сайте РОИ значится инициатива о создании «федерального закона о профилактике и противодействии домашнему насилию, защите и реабилитации его жертв». Голосование по ней заканчивается 1 мая 2022 года.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

*** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 29.09.2021.